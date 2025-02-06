綠鬣蜥標案由台南廠商得標 高市：不限縣市

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市農業局培訓綠鬣蜥獵人，也委由專業廠商捕捉，但有民眾質疑培訓課程限市民報名，標案卻由台南廠商得標。農業局表示，標案採公開招標，不限縣市皆可投標。

為處理綠鬣蜥問題，高雄市培訓綠鬣蜥獵人，也同步請專業廠商處理。但有民眾在網路發文質疑，綠鬣蜥獵人培訓課程限高雄市民報名，但標案卻由台南廠商得標，「台南廠商來高雄移除綠鬣蜥，這樣對嗎？」

農業局今天回應指出，全國目前在綠鬣蜥移除策略是導入專業廠商與民眾參與共同移除。標案採公開招標，不限縣市，需合法立案之公司、行號、法人團體皆可來參與投標。

農業局表示，標案廠商主要任務包括捕捉綠鬚蜥與協助市府受理民眾兌換及執行後續屍體處理。與高雄市辦理綠鬣蜥捕捉訓練課程限高雄市市民報名不同，功能屬性也不同。

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農業局表示，高雄市已完成專業團隊的委外招標程序與遴選，目前得標廠商正準備後續的移除工作與協助市府受理民眾兌換及執行後續屍體處理的相關準備工作。

另外，擴大民眾培訓的課程訓練也持續開班授課中，目前已開設完訓2班計有181人完成培訓，最近一梯次將於2月10日開設。同時也將於2月17日開設里長專班，讓更多在地力量能投入移除的工作。（編輯：李淑華）1140206