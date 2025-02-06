被控替中國寄賀卡給里長 旅行社駁：惡意栽贓

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高市鼓山區里長日前收到署名北京市朝陽區台辦寄來的賀卡，信封貼著台灣旅行社地址，遭市議員質疑旅行社是「中國代理人」。旅行社發聲明強調是惡意栽贓，將蒐證提告。

台灣基進高市議員張博洋今天指出，近年中國頻以免費招待里長旅遊，拉攏里長，並藉此介入選舉，如今還有台灣旅行社幫台辦寄賀卡，呼籲國安單位、觀光署、陸委會應該積極調查了解。

不過該旅行社發聲明指出，關於指控替台辦寄賀卡給里長，完全是子虛烏有，惡意栽贓。將展開法律行動，揪出幕後寄件的黑手，也奉勸其他有心人士不要見獵心喜，否則將一併蒐證提告。

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旅行社強調，那封賀卡絕對不是出自公司，寄件人所黏貼的貼紙，更不是公司寄件的信封和習慣使用的樣式，「那樣的粗糙，沒有美感，跟我們對待客人講求的專業、質感、貼心和溫馨完全背道而馳」。

旅行社呼籲，不要用卑劣的手段輕易毀壞認真經營的公司，更不該擅自用他人名義、偽造文書。「請政治的髒手不要過來」，針對散播不實謠言致使公司遭受商譽損害，將積極付諸法律行動，以正視聽。（編輯：謝雅竹）1140206