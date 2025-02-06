加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

被控替中國寄賀卡給里長 旅行社駁：惡意栽贓

2025/2/6 13:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高市鼓山區里長日前收到署名北京市朝陽區台辦寄來的賀卡，信封貼著台灣旅行社地址，遭市議員質疑旅行社是「中國代理人」。旅行社發聲明強調是惡意栽贓，將蒐證提告。

台灣基進高市議員張博洋今天指出，近年中國頻以免費招待里長旅遊，拉攏里長，並藉此介入選舉，如今還有台灣旅行社幫台辦寄賀卡，呼籲國安單位、觀光署、陸委會應該積極調查了解。

不過該旅行社發聲明指出，關於指控替台辦寄賀卡給里長，完全是子虛烏有，惡意栽贓。將展開法律行動，揪出幕後寄件的黑手，也奉勸其他有心人士不要見獵心喜，否則將一併蒐證提告。

google news透過 Google News追蹤中央社

旅行社強調，那封賀卡絕對不是出自公司，寄件人所黏貼的貼紙，更不是公司寄件的信封和習慣使用的樣式，「那樣的粗糙，沒有美感，跟我們對待客人講求的專業、質感、貼心和溫馨完全背道而馳」。

旅行社呼籲，不要用卑劣的手段輕易毀壞認真經營的公司，更不該擅自用他人名義、偽造文書。「請政治的髒手不要過來」，針對散播不實謠言致使公司遭受商譽損害，將積極付諸法律行動，以正視聽。（編輯：謝雅竹）1140206

#中國
#台灣
#陸委會
#旅行社
#高雄市
#張博洋
#鼓山區
張博洋
客委會預算恐遭凍刪 南部多個客家團體挺身反對捍衛民主憲政 「護國討傅抗藍白」宣講1/23高雄登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：