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台南永康添親水步道 黃偉哲盼水利設施離居民更近

2025/2/9 12:09
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市永康區重要灌溉渠道蜈蜞潭分線，經農田水利署投入經費設置休閒步道提升休憩功能，區公所今天舉辦健走活動，台南市長黃偉哲盼步道啟用後拉近居民與水利設施距離。

黃偉哲為健走活動主持鳴笛致詞表示，蜈蜞潭分線為永康區重要核心設施，透過建設計畫實踐執行，完成分線渠道輸水改善，同時設置3.2公里休閒步道，並在周邊進行環境綠美化，打造永康大灣地區生態綠道。

他說，感謝中央農業部農田水利署投入經費，讓台南發展能夠更卓越成長，並盼能藉由結合健康與環保議題，拉近蜈蜞潭分線沿線居民與社區水利設施間距離。

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台南市政府民政局提供資料指出，蜈蜞潭分線休閒步道全長共3.2公里，沿途路線不僅擁有多處綠美化景觀展示區，可提供民眾平日健身與散步空間，還可讓在地居民享感受到蜈蜞潭分線沿線生態環境和諧之美。

民政局指出，蜈蜞潭分線為永康區灌溉系統重要設施，目前仍肩負部分農業區灌溉用水任務，近年來透過農業部農田水利署「提升農業水資源永續韌性建設計畫」，完成分線渠道輸水改善作業，同時進行周邊環境綠美化，為當地居民打造更優質生活空間。（編輯：李淑華）1140209

黃偉哲
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