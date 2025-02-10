台中東勢客庄新丁粄12、13日登場 警規劃交通疏導

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市東勢區客庄年度盛事「新丁粄節」將在12、13日登場。因應新丁粄系列活動舉辦，進行封街設攤，東勢警分局11日至13日對周邊道路規劃疏導措施，呼籲民眾配合改道行駛。

「新丁粄節」是台中東勢客庄擁有百年歷史的民俗活動，由新丁會舉辦祈福及還願活動，當年家中新生或新婚者，會製作新丁粄還願並分享，還會舉辦「鬪粄文化」，最大最重的新丁粄勝出可獲得獎金。

東勢警分局規劃交通疏導措施，今天透過文字稿表示，東勢客家文化園區前廣場，有一系列的表演活動，並於中山路（三民街至忠孝街口）與第五橫街（三民街至西新巷口）封街進行設攤活動。周邊道路規劃疏導措施，管制時間為11日上午9時至下午6時、12日上午9時至晚間10時及13日上午9時至晚間6時。

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民眾在活動期間多利用接駁車，接駁車在12日上午9時至晚間9時40分及13日上午9時至下午5時40分（12時至下午1時、5時至6時停駛），整點、20分及40分發車，由東勢河濱公園停車場單日1台接駁車循環行駛，沿途停靠東勢河濱公園、東勢文昌廟、三民街及中山路口、豐勢路與文化街口，方便民眾往來活動會場。

另外，可至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、園區臨時停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停車後，步行至活動會場。（編輯：陳政偉）1140210