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北市協助新創採購 金額突破5000萬元

2025/2/10 15:42
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（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市推出「台北市中小企業採購計畫」，台北市長蔣萬安表示，協助新創獲採購突破5000萬元；北市的「新創3箭」在人才、資金、市場層面都有成果，已與10個國家有合作。

蔣萬安今天出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會，會前接受媒體聯訪時被問及「新創3箭」政策成果。

蔣萬安指出，要把台北市打造成創業家友善城市，以及以人工智慧導向的智慧城市。其中，打造創業家友善城市的「新創3箭」從資金、人才及市場3個層面協助新創生態圈。

他表示，資金的部分，從去年提出的拔尖計畫創下最高的新台幣1500萬元獎金，累計核准53案、超過1億2千萬元的補助。

人才層面，包含推行創業家護照，已經與10個國家、21個城市、109個新創基地合作；促進成交方面，讓新創團隊得到第一筆訂單、第一桶金，今天就是來宣布具體的成果。

蔣萬安指出，去年9月開始到現在，累積採購金額超過5000萬元，今天特別獎勵願意協助新創的企業，希望透過「新創3箭」持續蓬勃新創產業。

台北市產業局表示，推動「台北市中小企業採購計畫」，透過「台北好購推廣平台」串聯企業、法人及機關，打造以「採購在地」為核心的永續創新商務生態系，同時推出「台北好購獎勵機制」，鼓勵各界採購北市新創及中小企業產品與服務，執行迄今累積促成採購新創超過5000萬元。

產業局指出，去年9月至11月間，率先採購登錄於平台的新創企業產品與服務，且累積採購金額前10名的績優採購方，蔣萬安頒獎表彰對於北市新創企業發展的支持。

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產業局表示，「TOPS台北好購推廣平台」為激勵各界積極支持北市新創及中小企業，推出「台北好購獎勵機制」，各項獎勵金總額高達300萬元；因應產業多元永續的國際趨勢，特別設置以採購合作內容可產生永續效益的「永續共榮獎」，希望讓各界採購方攜手北市的新創與中小企業共同創造經濟成長，同時在各項永續指標中展現無形公共價值。

產業局指出，此次獲獎合作案例中，以綠色科技解決方案及再生資源等商品與服務為大宗，顯示北市新創企業以永續創新為核心競爭力，也同時提供引領產業突破創新的效益。（編輯：戴光育）1140210

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