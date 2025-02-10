高雄澄清湖棒球場加速整修 預計球季開賽前完成

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄運發局今天在市政會議專案報告指出，澄清湖棒球場已編列經費新台幣3.76億元分2期整修，所有球場座椅1萬8400張、廁所19處、牛棚、球員休息室等，預計今年球季開賽前完成。

運發局今天在市政會議進行「澄清湖棒球場、立德棒球場改善情形及棒球運動推廣方向」專案報告，說明球場整修期程、規劃及推廣棒球措施。

運發局表示，市府共編列經費3.76億元，從民國112年至今年分2期進行澄清湖棒球場整修，將於今年球季開賽前完成更新所有球場座椅1萬8400張、廁所19處、牛棚、球員休息室、貴賓室及一、二樓大廳出入口、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台、記者採訪室等項目，並持續加強球場內外野草皮養護工作。

運發局指出，去年球季澄清湖棒球場共舉辦45場一二軍職棒賽事，一軍40場平均進場人數高達6834人，創下球場興建以來單年度使用人數新高。今年台鋼雄鷹一軍基本有48場比賽，加上2場台日職棒交流比賽，總計50場比賽，將超越去年場數。

此外，運發局表示，澄清湖棒球場為南部重要運動場域，為提升球場營運能量與扶植在地職業棒球隊，市府推動澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，已獲內政部都委會審議修正通過。

此次都市計畫變更將有效改善場域功能，擴增商業服務及運動休閒機能，為高雄體育運動事業注入新的活力，也將結合捷運場站聯合開發，擴大運動休閒多元效益，不僅可提升澄清湖棒球場的國際競爭力，更將促進周邊城市運動產業發展。

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另外，在立德棒球場方面，市府也編列1734萬元更新牛棚、廁所、教練室、裁判室與會議室，已於去年9月初完工啟用，至今已舉辦9個盃賽，累積比賽總天數達60天。

配合職業運動熱潮，運發局也推出國高中生銅板價看球專案。今年台鋼雄鷹在澄清湖棒球場安排了48場一軍賽事，學生憑一卡通數位學生證上網預約、持非數位學生證者持實體學生證可到現場購票，每名學生最多申請5場次，每場次只要50元銅板價，就能進場看球。（編輯：郭諭儒）1140210