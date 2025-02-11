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魔力紅情人節浪漫開唱 高雄加碼特色店家優惠

2025/2/11 14:36（2/11 14:46 更新）
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搖滾天團魔力紅（Maroon 5）14日情人節將在高雄世運主場館開唱，高雄市政府推出商圈夜市優惠券，歡迎各地粉絲來高雄感受音樂及美食。（高雄市政府經濟發展局提供）中央社記者張已亷傳真 114年2月11日
搖滾天團魔力紅（Maroon 5）14日情人節將在高雄世運主場館開唱，高雄市政府推出商圈夜市優惠券，歡迎各地粉絲來高雄感受音樂及美食。（高雄市政府經濟發展局提供）中央社記者張已亷傳真 114年2月11日
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（中央社記者張已亷高雄11日電）葛萊美獎搖滾天團「魔力紅Maroon 5」14日情人節將在高雄世運主場館魅力開唱，市府續推50元「商圈夜市優惠券」，加碼提供情人節優惠，無論情侶或單身都可享受甜蜜浪漫氛圍。

高雄市經發局長廖泰翔表示，只要14、15日在指定捷運站（左營、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多商圈及鹽埕埔站），憑「Maroon 5 Asia 2025 – Kaohsiung」門票，即可領取面額50元的商圈夜市優惠券，並在高雄40多處商圈夜市及300多家精選店家消費使用，還享有各式情人節助攻優惠，歡迎各地粉絲來高雄感受音樂及美食，一起創造情人節難忘回憶。

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經發局提醒，魔力紅演唱會將於14日晚間開唱，指定捷運站服務時間從當天下午2時至晚上8時截止（巨蛋及美麗島站服務至晚上12點）；15日的6處捷運站都是從下午2時至晚上8時提供兌換50元商圈夜市優惠券服務，歌迷要把握時間不要錯過。

經發局表示，為了讓樂迷們歡度美好時光，串聯多家餐廳、甜點店及咖啡廳等特色好店，只要憑商圈夜市優惠券消費，可享受更多加碼優惠。（編輯：郭諭儒）1140211

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