加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打
首頁 / 地方

高雄早療孩童慶元宵 陳其邁：弱勢補助擴大到18歲

2025/2/12 13:58（2/12 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（右3）與民進黨立委許智傑（右4）、林岱樺（右2）等人12日到鳳山區兒童早期療育發展中心，與慢飛天使共同體驗「搖元宵」，現場氣氛歡樂。（高雄市政府提供）中央社記者張已亷傳真 114年2月12日
高雄市長陳其邁（右3）與民進黨立委許智傑（右4）、林岱樺（右2）等人12日到鳳山區兒童早期療育發展中心，與慢飛天使共同體驗「搖元宵」，現場氣氛歡樂。（高雄市政府提供）中央社記者張已亷傳真 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄12日電）適逢元宵，高雄市長陳其邁等人今天到鳳山早療中心慰訪慢飛天使，提及高雄設25處早療中心與據點為全台最多，另自今年起延長補助弱勢兒少療育費用到18歲，盼打造完善照顧網絡。

今天是元宵節，陳其邁與民進黨立委許智傑、林岱樺等人上午到鳳山區兒童早期療育發展中心，出席「慢飛天使歡喜慶元宵」活動，眾人與幼童搖元宵、揉湯圓慶佳節。

陳其邁說，0至6歲是兒童發展最關鍵時期，越早期發現、治療，效果越好，6歲以前獲得治療，效果可提升3倍，3歲以前開始接受治療，效果達10倍。

陳其邁表示，高雄去年調高早療項目相關補助，今年開始提供茄萣、湖內等地區兒童到外縣市接受早療補助，並放寬弱勢兒少療育補助年齡，從6歲放寬到18歲，為慢飛天使提供最好服務，使早療資源更為普及，減輕家庭負擔。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳其邁也感謝立委及高雄市議員支持，在立法院為高雄爭取補助及把關慢飛天使相關預算，同時呼籲中央補助預算時，應考慮各區域在族群、弱勢等結構比例上差異，「不是一刀切，只用一個人口因素計算統籌款補助」，其實還有很多地方值得大家共同思考。

高雄市政府社會局指出，去年起全面調高早期療育費用補助，擴大開放補助自費療育項目，今年擴及補助高雄市兒童至外縣市自費療育費用，並延長補助弱勢兒少療育費用到18歲，提供民眾實質支持；另外，25處早療中心與社區據點，透過定點、走動式及到宅服務，就近提供慢飛天使在地化早期療育服務，讓家長免於奔波，安心陪伴孩子成長。（編輯：陳仁華）1140212

#元宵節
#林岱樺
#高雄
#民進黨
#立法院
#許智傑
#陳其邁
陳其邁
高市113年度營利事業銷售額 破6兆元創新高高雄大寮區21日縮小停水範圍 多區提前復水
許智傑
高雄飛熊本首航 許智傑：和謝世謙一起爭取的高雄綠營抗藍白宣講 籲民眾將台灣帶回正途
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：