高雄早療孩童慶元宵 陳其邁：弱勢補助擴大到18歲

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（中央社記者張已亷高雄12日電）適逢元宵，高雄市長陳其邁等人今天到鳳山早療中心慰訪慢飛天使，提及高雄設25處早療中心與據點為全台最多，另自今年起延長補助弱勢兒少療育費用到18歲，盼打造完善照顧網絡。

今天是元宵節，陳其邁與民進黨立委許智傑、林岱樺等人上午到鳳山區兒童早期療育發展中心，出席「慢飛天使歡喜慶元宵」活動，眾人與幼童搖元宵、揉湯圓慶佳節。

陳其邁說，0至6歲是兒童發展最關鍵時期，越早期發現、治療，效果越好，6歲以前獲得治療，效果可提升3倍，3歲以前開始接受治療，效果達10倍。

陳其邁表示，高雄去年調高早療項目相關補助，今年開始提供茄萣、湖內等地區兒童到外縣市接受早療補助，並放寬弱勢兒少療育補助年齡，從6歲放寬到18歲，為慢飛天使提供最好服務，使早療資源更為普及，減輕家庭負擔。

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陳其邁也感謝立委及高雄市議員支持，在立法院為高雄爭取補助及把關慢飛天使相關預算，同時呼籲中央補助預算時，應考慮各區域在族群、弱勢等結構比例上差異，「不是一刀切，只用一個人口因素計算統籌款補助」，其實還有很多地方值得大家共同思考。

高雄市政府社會局指出，去年起全面調高早期療育費用補助，擴大開放補助自費療育項目，今年擴及補助高雄市兒童至外縣市自費療育費用，並延長補助弱勢兒少療育費用到18歲，提供民眾實質支持；另外，25處早療中心與社區據點，透過定點、走動式及到宅服務，就近提供慢飛天使在地化早期療育服務，讓家長免於奔波，安心陪伴孩子成長。（編輯：陳仁華）1140212