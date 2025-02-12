台南宣導取締非法捕獸鋏 3年清除154支

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府巡查並向民眾宣導禁用捕獸鋏，近期仍在偏遠山區和農地發現私設捕獸鋏，台南市動物防疫保護處指出，近3年已查獲並銷毀154支非法鋏具，將持續巡查清除。

台南市動保處今天新聞稿指出，常見金屬套索陷阱如獸鋏、山豬吊，因具強大殺傷力，容易對動物造成威脅，犬、貓或野生動物誤踩將導致重傷或死亡，私自設置獸鋏行為更涉嫌違反動物保護法等規定，若致動物重傷死亡，將處2年以下徒刑或拘役，併科新台幣20萬至200萬元罰金。

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動保處指出，儘管捕獸鋏早已被禁用，但近期仍有流浪動物在偏遠山區和農地遭捕獸鋏夾傷，雖然部分民眾為保護農作物使用捕獸鋏，但可能導致野生動物、流浪犬貓甚至人類誤踩，台南市動保處統計近3年處理154件捕獸鋏案件、查獲154支非法鋏具，並依法銷毀。

動保處指出，將加強偏遠山區巡查，清除非法捕獸鋏，並積極對民眾宣導法規，此外，針對捕獸鋏頻繁出現區域，動保處已陸續加掛告示牌，提醒民眾遵守禁用捕獸鋏法律，並推廣正確動物保護觀念，民眾若發現販賣、持有及使用捕獸鋏等行為，可主動向動保處檢舉。（編輯：謝雅竹）1140212