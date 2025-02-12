加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打
首頁 / 地方

台南宣導取締非法捕獸鋏 3年清除154支

2025/2/12 14:11（2/12 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市動物防疫保護處統計，近3年共查獲並銷毀154支非法捕獸鋏，並依法銷毀；將持續巡查、清除。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月12日
台南市動物防疫保護處統計，近3年共查獲並銷毀154支非法捕獸鋏，並依法銷毀；將持續巡查、清除。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府巡查並向民眾宣導禁用捕獸鋏，近期仍在偏遠山區和農地發現私設捕獸鋏，台南市動物防疫保護處指出，近3年已查獲並銷毀154支非法鋏具，將持續巡查清除。

台南市動保處今天新聞稿指出，常見金屬套索陷阱如獸鋏、山豬吊，因具強大殺傷力，容易對動物造成威脅，犬、貓或野生動物誤踩將導致重傷或死亡，私自設置獸鋏行為更涉嫌違反動物保護法等規定，若致動物重傷死亡，將處2年以下徒刑或拘役，併科新台幣20萬至200萬元罰金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

動保處指出，儘管捕獸鋏早已被禁用，但近期仍有流浪動物在偏遠山區和農地遭捕獸鋏夾傷，雖然部分民眾為保護農作物使用捕獸鋏，但可能導致野生動物、流浪犬貓甚至人類誤踩，台南市動保處統計近3年處理154件捕獸鋏案件、查獲154支非法鋏具，並依法銷毀。

動保處指出，將加強偏遠山區巡查，清除非法捕獸鋏，並積極對民眾宣導法規，此外，針對捕獸鋏頻繁出現區域，動保處已陸續加掛告示牌，提醒民眾遵守禁用捕獸鋏法律，並推廣正確動物保護觀念，民眾若發現販賣、持有及使用捕獸鋏等行為，可主動向動保處檢舉。（編輯：謝雅竹）1140212

#台南市政府
#台南市動物防疫保護處
#動保處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：