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高雄觀光圈慶元宵 消費送限量舞蛇提燈

2025/2/12 16:01
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）慶祝元宵節，為吸引遊客多到高雄旅遊，高雄觀光圈業者共同推出「小蛇年雄賀運」活動，不僅業者推出多項優惠，即日起至3月2日，民眾在合作店家消費滿200元，即可獲得1個限量舞蛇提燈。

茂林國家風景區管理處今天新聞稿表示，此次活動集結近30家在地特色商家，涵蓋餐飲、住宿、文創及休閒娛樂業者參與，高雄多家旅宿業者也推出新春專屬住宿方案。

例如，和逸飯店高雄中山館針對蛇年生肖旅客推出「金蛇百倍趣旅行」；高雄圓山大飯店推出「雲享泡泡樂」住房專案；高雄樂逸文旅棒球館有雙人房買一送一專案，人字山莊與川雅居藝術空間民宿等業者推出非假日住宿9折優惠等。

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茂林國家風景區管理處表示，除了旅遊住宿，遊客也能順路走訪高雄在地特色餐飲業，包含拾念手作甜品、瑪卡亞咖啡、在地特色茶飲店家喜來冠山茶坊、如如貓法式三明治、涼倆商行等，皆推出消費享新春優惠活動。

此外，即日起至3月2日，民眾在合作店家消費滿新台幣200元，即可獲得1個舞蛇提燈，贈完為止。詳情可上高雄觀光圈專題網頁（https://theme.maolin-nsa.gov.tw/DMO/）與臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」查詢。（編輯：謝雅竹）1140212

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