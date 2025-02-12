金門主燈許仙愛情故事 加水獺、風獅爺燈組展至23日

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（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門元宵燈節今年將展開至23日，燈區規劃3地點，主燈位在金湖鎮蘭湖，以許仙愛情故事為題材，瓊林社區有御賜瓊林風獅爺及水獺花燈組等，小徑展區則以互動燈組邀民眾同樂。

金門縣政府文化局主辦元宵節活動「蛇舞新春好運來」，今天晚間在金湖鎮社會福利館舉行開幕式，金門副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等出席活動。

李文良致詞表示，過年元宵節是中國人很重視節日，許多人直到今天還在互相拜年，盼能將彼此祝福帶到接下來日子裡；雖然今晚天公不作美，但這次燈會將展至23日，大家還是能把握時間出門觀賞。

文化局透過新聞稿表示，今年金門元宵燈節點燈時間自12日至23日每天晚間6時到10時，今年燈區規劃在金湖鎮蘭湖、瓊林及小徑展出；今年適逢蛇年，位在蘭湖的主題燈設計以許仙愛情故事為題材，金蛇身姿為$符號設計，在傳說中，金蛇象徵著繁榮與幸運，當金蛇舞動時，便會為人們帶來好運與財富。

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文化局指出，瓊林村過去是金門最大以民防為主的戰鬥村，因此瓊林展區以軍人休閒與生活樂趣為元素，結合閩南建物與老街，透過線條燈飾呈現瓊林社區軍中樂園與閩式建築，並有御賜瓊林風獅爺及水獺花燈組；小徑展區則以互動燈組為主，如拍打球體就開始變換燈光顏色的燈組等。

「蛇舞新春好運來」金門燈節活動，除在蘭湖周邊、瓊林及小徑展出各式燈組，今明兩天在蘭湖有美食文創童玩市集，主燈旁社會福利館視聽室也會播放金門在地題材電影供民眾觀賞。（編輯：陳仁華）1140212