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高市鳳山、楠梓等停水55小時 設150處加水站

2025/2/21 14:41（2/21 14:56 更新）
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高雄竹寮站前管線操作異常需更換，21日晚間11時起至23日上午6時鳳山、楠梓、橋頭、仁武等多區停水，市府、自來水公司公布150處臨時加水站預定設置地點。圖為鳳山區國富路一帶加水站。中央社記者林巧璉攝 114年2月21日
高雄竹寮站前管線操作異常需更換，21日晚間11時起至23日上午6時鳳山、楠梓、橋頭、仁武等多區停水，市府、自來水公司公布150處臨時加水站預定設置地點。圖為鳳山區國富路一帶加水站。中央社記者林巧璉攝 114年2月21日
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄竹寮站前管線操作異常需更換，今晚11時起鳳山、楠梓、橋頭、仁武等多區停水55小時，影響48.7萬戶。停水期間台水設有150處臨時加水站，另有5處自來水分所開放取水。

因高雄竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥更換工程，高市多區自今晚11時起至23日上午6時需停水。包括阿蓮區、橋頭區、梓官區、楠梓區、大社區、仁武區、鳳山區、大寮區（不含大發產業園區、和發產業園區大發基地）等為全區停水區域。

因應停水，不少大型賣場設有停水專區，礦泉水、水桶等商品銷量翻倍。民眾從昨天起也陸續儲水，家住鳳山的林先生說，昨天就找出家中10多個水桶，這次真的停水太久，連洗衣機都裝滿水，就怕水不夠用。

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高雄市政府、自來水公司公布150處臨時加水站預定設置地點，停水的里都設有臨時加水站。此外，也開放高雄、鳳山、楠梓、岡山、路竹等5個服務所供民眾取水。

此次停水範圍擴及15個行政區，且時間長達55小時，消息一出不少民眾都相當煩惱與不滿。經市府、經濟部與水公司協調後縮小停水範圍，其中大寮區採降壓方式，鳳山區文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里等7里提前42小時復水，預計停水13小時。楠梓區全區則提前3小時復水，預計停水52小時。（編輯：郭諭儒）1140221

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