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台中辦永續農業研討會 與日本岩手縣農畜產業交流

2025/2/21 17:54（2/21 18:21 更新）
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台中市政府農業局21日舉辦永續農業研討會，邀請日本岩手縣與台中在地農畜、食品等產業代表交流，希望透過台日的業者經驗分享，激發更多創意及提升產品價值。中央社記者蘇木春攝 114年2月21日
台中市政府農業局21日舉辦永續農業研討會，邀請日本岩手縣與台中在地農畜、食品等產業代表交流，希望透過台日的業者經驗分享，激發更多創意及提升產品價值。中央社記者蘇木春攝 114年2月21日
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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市農業局今天舉辦永續農業研討會，日本岩手縣與台中在地農畜、食品等產業代表交流，促進台日農畜產業發展，會中也聚焦食安及永續低碳實踐。

研討會今天在台中舉辦，包括台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、中市農業局簡任技正林春良、日本岩手縣廳農林水產部技師菊地雄大、岩手縣小形牧場社長小形守等人，以及台中在地農畜產業代表出席。

黃于珊表示，研討會可說是台中農畜產業ESG成果的展現，從上游生產的稻米達人、養豬青農、自動化設備業者及各地區農會等，而中下游負責批發零售的業者及餐廳，則是將台日優秀產品行銷販售出去的功臣。

黃于珊說，台中有越來越多的餐廳注重，從產地到餐桌的食安以及永續低碳，例如選用台中豬農飼養的好豬隻及在地蔬果、好米，大幅降低食材輸送成本和碳排放，創造消費者、供應商、生產者三贏，會中也聚焦永續低碳的實踐。

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林春良表示，台灣和日本農業交流合作已有深厚基礎，岩手縣位在日本東北地區，擁有豐富自然資源，台中農畜業亦不遑多讓，希望透過台日的業者技術交流與經驗分享，激發出更多創意，提升產品價值。

菊地雄大說明，岩手縣面積廣大僅次於北海道，擁有豐富的自然資源及美景，台灣已可直航至岩手花卷機場，歡迎台灣朋友前往享用當地的特產。（編輯：郭諭儒）1140221

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