馬祖八八坑道2/24起封閉整修 預計4/1重新開放

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（中央社記者潘欣彤連江縣22日電）馬祖知名景點「八八坑道」因坑道口邊坡坍塌、內部地坪破損等原因，將從24日起封閉整修至3月底止，預計4月1日重新開放。

馬祖酒廠實業股份有限公司昨天晚間公告，因八八坑道口坡道坍塌，內部地坪破損及周邊環境維護等，故辦理八八坑道整修工程，並將從24日起封閉坑道至3月31日止，預計4月1日重新開放。封閉範圍僅坑道，位於馬祖酒廠內的接待館照常營運。

馬祖酒廠實業股份有限公司總經理劉九銘以訊息回覆中央社記者指出，去年10月初坑道口邊坡坍塌後，便規劃整修工程，且為避免影響4月起的「藍眼淚」觀光旺季，該工程原定於11月實施，但無奈公開招標多次皆流標，近期終於敲定施工廠商。

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劉九銘進一步說明，因施工影響，八八坑道原計劃封閉至5月底止，但因日前封閉消息曝光後，引起觀光業者與民眾反彈，故昨天下午與施工業者協調，採分段施工等方式，盡量減少對地區觀光業衝擊。但他也說，邊坡存在安全隱患，必須盡快修理，請民眾包涵。

依據馬祖酒廠資料，「八八坑道」原為軍方戰備用途的戰車坑道，落成日適逢已故總統蔣中正88歲誕辰，命名為「八八坑道」。因坑道特性，全年皆能維持恆溫恆濕環境，如今已成為馬祖酒廠窖藏老酒與高粱酒的最佳場所。後又因電視廣告打響知名度，為觀光客必訪景點。（編輯：李錫璋）1140222