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嘉義縣飲用國產鮮奶補助不中斷 近3萬學生受惠

2025/2/24 17:35（2/24 17:56 更新）
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嘉義縣自籌經費讓學童免費飲用國產鮮奶政策不中斷，讓學生補充成長所需蛋白質和鈣質，縣長翁章梁（中）24日也特別到太保國小發放鮮奶。中央社記者蔡智明攝 114年2月24日
嘉義縣自籌經費讓學童免費飲用國產鮮奶政策不中斷，讓學生補充成長所需蛋白質和鈣質，縣長翁章梁（中）24日也特別到太保國小發放鮮奶。中央社記者蔡智明攝 114年2月24日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣自籌經費學童免費飲用國產鮮奶政策不中斷，113學年度第二學期繼續補助牛、羊、豆奶；縣長翁章梁今天到太保國小發鮮奶，確保孩子們都能攝取營養，健健康康長大。

翁章梁今天到太保國小發鮮奶時告訴中央社記者，縣府自籌經費新台幣2000多萬元，除每週原有的午餐補助外，每人每週再補助18元乳品，擴大對象包括高中、國中、國小學生、國小附設幼兒園及各鄉鎮市立幼兒園學童，受惠學童2萬9127人。

教育處表示，考量嘉義縣學校交通的便利性及人力資源，縣府開放各校依實際需求調整供應方式，可自由選擇鮮奶、羊奶或豆漿，確保營養攝取多元性，滿足不同體質和口味的需求。

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此外，鼓勵孩子都能在學校喝完乳品，空盒在學校做回收，無法飲用完畢的乳品，將先放置在冰箱保存，放學時讓學生拿出帶回，如果學校冰箱不足，縣府也會補助採購冰箱。

翁章梁說，嘉義縣推動班班有鮮奶至校園美意不打折，讓近3萬名學生都能享受優質鮮奶的營養，感謝縣議會支持，讓學生補充成長所需蛋白質和鈣質，身強體壯外，也幫助了台灣酪農業。（編輯：李亨山）1140224

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