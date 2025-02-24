嘉義縣財稅局導入AI分發公文 準確率達99%

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣財政稅務局與靜宜大學合作，導入AI智慧分文技術，不需汰換現有公文系統，就能精準判定公文應分發至哪個單位，大幅降低作業時間、節省人力及提升效率，準確率達99%。

財稅局今天舉辦記者會發表創新技術，介紹智慧分文系統，並由公文總收發人員示範傳統人工分文流程，再由嘉義縣長翁章梁一鍵操作智慧分文系統，讓在場眾人感受AI自動判別及分發公文的高效率與準確性。

嘉義縣財稅局電子作業科長何宏明說，智慧分文系統是與靜宜大學合作開發，在公文分文頁面載入AI軟體後，先以人工智慧辨識公文屬性並確認收發單位，再由RPA（Robotic process automation）流程機器人接手，將公文精準導入承辦單位，準確率達99.4%。

財稅局指出，AI技術可取代人工分文作業，避免負責人請假或離職時，代理人因不熟悉業務而出現錯誤。新系統不用汰換既有公文系統，只要載入AI外掛就能自動執行，不僅提升公文處理效率、縮短民眾申辦時間，也降低人為錯誤並節省系統重建經費，值得推廣至其他公務單位。

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翁章梁說，縣府業務具重複性與機械性，非常適合導入AI系統，把人力處理的工作交給AI，只要智慧公文分文系統運作良好，就能推廣到縣府各局處，縮短各業務的流程時間。

翁章梁強調，AI已是趨勢，AI智慧分文系統展現政府與學界的研發成果，期望未來繼續與中央、學界合作，用更多創新模式改善人們的生活。（編輯：李淑華）1140224