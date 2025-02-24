加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 地方

嘉義縣財稅局導入AI分發公文 準確率達99%

2025/2/24 16:32（2/24 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣財政稅務局24日舉行記者會，說明與靜宜大學合作開發的AI智慧分文技術，指出智慧分文系統能精準判定公文應分發至哪個單位，大幅降低作業時間，準確率達99%。中央社記者蔡智明攝 114年2月24日
嘉義縣財政稅務局24日舉行記者會，說明與靜宜大學合作開發的AI智慧分文技術，指出智慧分文系統能精準判定公文應分發至哪個單位，大幅降低作業時間，準確率達99%。中央社記者蔡智明攝 114年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣財政稅務局與靜宜大學合作，導入AI智慧分文技術，不需汰換現有公文系統，就能精準判定公文應分發至哪個單位，大幅降低作業時間、節省人力及提升效率，準確率達99%。

財稅局今天舉辦記者會發表創新技術，介紹智慧分文系統，並由公文總收發人員示範傳統人工分文流程，再由嘉義縣長翁章梁一鍵操作智慧分文系統，讓在場眾人感受AI自動判別及分發公文的高效率與準確性。

嘉義縣財稅局電子作業科長何宏明說，智慧分文系統是與靜宜大學合作開發，在公文分文頁面載入AI軟體後，先以人工智慧辨識公文屬性並確認收發單位，再由RPA（Robotic process automation）流程機器人接手，將公文精準導入承辦單位，準確率達99.4%。

財稅局指出，AI技術可取代人工分文作業，避免負責人請假或離職時，代理人因不熟悉業務而出現錯誤。新系統不用汰換既有公文系統，只要載入AI外掛就能自動執行，不僅提升公文處理效率、縮短民眾申辦時間，也降低人為錯誤並節省系統重建經費，值得推廣至其他公務單位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

翁章梁說，縣府業務具重複性與機械性，非常適合導入AI系統，把人力處理的工作交給AI，只要智慧公文分文系統運作良好，就能推廣到縣府各局處，縮短各業務的流程時間。

翁章梁強調，AI已是趨勢，AI智慧分文系統展現政府與學界的研發成果，期望未來繼續與中央、學界合作，用更多創新模式改善人們的生活。（編輯：李淑華）1140224

#AI
#翁章梁
#財稅局
#嘉義縣
#靜宜大學
嘉義縣財政稅務局24日發表AI智慧分文技術，縣長翁章梁（前）一鍵操作智慧分文系統，介紹系統AI自動判別及分發公文的高效率與準確性。中央社記者蔡智明攝 114年2月24日
嘉義縣財政稅務局24日發表AI智慧分文技術，縣長翁章梁（前）一鍵操作智慧分文系統，介紹系統AI自動判別及分發公文的高效率與準確性。中央社記者蔡智明攝 114年2月24日
翁章梁
嘉義縣飲用國產鮮奶補助不中斷 近3萬學生受惠台灣燈會馬年移師嘉縣 翁章梁：點亮嘉義光躍台灣
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國防創新小組首次公開徵集 聚焦AI擴增實境物聯網
19
更多編輯台推薦新聞：