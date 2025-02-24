桃園市促參打造中壢體育園區 張善政盼納入巨蛋

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市長張善政今天主持中壢運動公園區段徵收工程完工通車典禮，希望中壢體育園區納入1個體育場巨蛋，估民國114年完成可行性評估、交通影響評估及先期規劃等，115年招商。

張善政出席「桃園市中壢運動公園區段徵收工程完工通車典禮」致詞表示，中壢運動公園區段徵收完工通車，象徵中壢後火車站區域發展達成重要里程碑，中壢運動公園區段徵收總面積約72.97公頃，包括住宅區36公頃最大、體育區9公頃次之，其他包括商業區、國小、道路及公園綠地等用地，預計今年3月3日開放通車，總經費約新台幣29億9172萬元。

張善政接受媒體聯訪時，對於記者詢問如何規劃9公頃中壢體育園區。他說，基本上整個區域開發會透過促參也就是BOT的方式進行，BOT需要招標，招標的前置作業正請顧問公司規劃，市府目前構想是希望納入1個體育場巨蛋，至於巨蛋的規模多大，需要顧問公司評估人口和桃園市到時候整個運動設施的分布才能決定。

體育局表示，桃園市承接雙北移入人口，近年來持續穩定成長且年輕化，若以約1小時車程距離的北北基、桃竹苗都會區計算，總人口數逾1000萬人，基地內設有捷運站，透過機捷快速連結高鐵及桃園國際機場，且位於國門之都，具地理方位優勢。

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體育局說，中壢體育園區將以競技運動場地為核心，規劃室內綜合運動館，從競技運動賽事帶動市民關注及投入體育活動，整體評估各區運動設施現況發展與供需、周邊交通運輸量能並考量無障礙、性別、各國籍民眾參與運動權利，配合市府區段徵收及滯洪池工程進度辦理園區規劃事宜。

體育局規劃依「促進民間參與公共建設法」，結合民間資源投資進行中壢體育園區新建計畫，目前正辦理促參（BOT）前置作業，預計114年完成可行性評估、交通影響評估及先期規劃等事宜，115年辦理招商，屆時將由廠商提出體育園區運動項目設施，並由體育局審定相關規劃內容。（編輯：方沛清）1140224