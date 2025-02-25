嘉義市營利事業銷售額突破3千億 連6年創新高

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（中央社記者姜宜菁嘉義市25日電）根據財政部最新統計，嘉義市113年營利事業銷售額3057億7192萬1000元，較112年增加逾159億元、成長達5.49%，連6年創新高，同時包括20項產業別營業銷售額全數呈正成長。

嘉義市長黃敏惠今天在市務會議分享嘉義市營利事業銷售額突破新台幣3000億元大關，並勉勵市府團隊，這些數字不只是經濟成長，也反映市政施行成效，更代表著市民對施政的肯定。

黃敏惠表示，自她回任已來邁入第7年，市府團隊帶頭拚經濟，為產業與公共建設導入設計思維，推動設計轉型，並導入數位科技奠定轉型基礎，努力成果展現在歷年營利事業銷售額上。

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根據財政部資料顯示，嘉義市營利事業銷售額從民國108年的逾2311億元、109年突破2315億元、110年超越2537億元、111年衝出2776億元、112年創下2898億元紀錄，以及113年3057億7192萬1000元，來到新高點。

黃敏惠指出，營利事業銷售額的成長，反映嘉義市商業契機正活絡，顯見嘉義市作為雲嘉南商業生活圈的重要地位，所謂「要致富，先開路」，交通建設攸關地區發展，中央應重視並盡速主政興建輕軌藍線；這不僅是中央對嘉義的承諾，更攸關雲嘉嘉南地區的整體發展，希望中央支持此項計畫，帶動嘉義市與鄰近地區更加發展。（編輯：陳仁華）1140225