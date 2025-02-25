侯友宜：林口解決交通問題後 發展可再成長

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）新北市長侯友宜今天在林口區主持行動治理座談會時說，隨著A3計畫道路新闢工程、105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程等進行，林口交通問題解決後，發展可再成長一波。

侯友宜下午在林口區舉辦行動治理座談會，率市府各局處首長與林口區各里長交換意見。侯友宜說，林口發展快速，從10多年前7萬人，成長至13萬人，預計還有成長空間。

侯友宜表示，林口人口年齡相對年輕，平均不到40歲，教育議題受重視，此外，許多人關心尚未開發的地方，他任內會請市府團隊規劃，持續完善基礎建設。

林口區長廖武輝會中簡報指出，林口每年戶籍增加4000人，現在已有13萬人，不過公所仍停留在7萬人口的編制，人力不足，影響行政效率。

侯友宜說，既然人口增加，區公所人力也應該增加，並要求全市通盤檢討，除了區公所之外，警分局及衛生所的人力配置也必須一併檢視。

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針對林口交通建設，廖武輝表示，A3計畫道路新闢工程預計民國115年1月完工；105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程，預計119年完工；國道1號林口交流道改善工程，則預計116年1月完工。

會中有里長建議105市道延伸銜接五楊高架橋，並在文化北路、仁愛路口設置匝道出入口。交通局回應，受限地形、跨越機捷淨高等平縱面規範限制，及缺乏都市計畫道路可供105市道延伸落墩，因此五楊高架新增林口交流道工程可行性尚待研商，持續檢討區域交通改善。（編輯：方沛清）1140225