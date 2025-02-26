捐贈玉里醫院大型烘衣機 姊善舉嘉惠胞弟與住民

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）衛福部玉里醫院近日收到林女士熱心捐贈一台大型烘衣機，解決天氣濕冷住民衣物不易乾的困擾，也避免因濕氣引發不適和健康問題，嘉惠住民的善心義舉讓醫護人員都非常感激。

林女士十分低調，為善不欲人知，捐贈烘衣機時也未曾露面，顯得這份善心難能可貴；她傳遞的正能量，樹立社會中善行義舉的榜樣，玉里醫院希望藉此讓更多的人能夠關注並支持偏鄉地區的醫療服務，一起為提升社會福祉貢獻自己的力量。

衛生福利部玉里醫院今天表示，收治來自全台的慢性精神病患，這些長期安置病人的家庭多數屬於經濟弱勢，經常無力負擔醫療及照顧相關費用，因此醫院設有社會服務暨醫療救助基金接受各界捐贈，多年來不少善心人士都會捐款或捐贈各項物資來幫助這群弱勢病人。

玉里醫院祥和院區本來就設有烘乾機，但因玉里地區氣候濕冷，特別是節氣變化時，衣物更加不易乾燥，加上住民數量多，原本烘乾機使用頻繁。

林女士探望安置在祥和院區的弟弟時，得知原先的烘衣機工作量大，於是貼心地與社服基金承辦人員莊福元社工師聯絡，表示要捐贈大型烘衣機，她的善舉不僅讓弟弟生活更加舒適，也讓其他住民受惠，展現林女士對玉里醫院及其姊弟間深厚情誼。

衛生福利部玉里醫院指出，林女士的胞弟已在玉里醫院安置10多年，自從弟弟入住以來，林女士一直對玉里醫院的照護表示肯定和感激。每年的家屬座談會，林女士都會探望弟弟，並親自了解醫院的服務情況，平時也經常從高雄遠道而來，關心弟弟的狀況，不僅對弟弟支持度良好，與醫院也有濃厚情誼。

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多年來，林女士對玉里醫院的支持不僅限於探望弟弟，還多次捐贈大筆金額給社服基金，幫助醫院提升各項設施和服務品質；此次她展現出無私的愛心，增加烘乾衣服的效率，也提升了衛生品質，許多醫護人員都表示感謝。

玉里醫院院長簡以嘉對林女士的慷慨捐贈表示感謝並指出，林女士一直以來對醫院的支持和關愛，深受感動。捐贈烘衣機解決了暫時的燃眉之急，往後將加快採購程序，完善住民的生活品質，也將會更加努力地為每一住民提供更優質的照護。（編輯：李淑華）1140226