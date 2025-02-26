布袋候鳥季3/8登場 候鳥經濟帶動生態與地方發展

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義布袋鹽田濕地是候鳥來台度冬的重要棲息地，縣府3月8日在布袋濕地生態園區舉辦「2025布袋候鳥季～聽春雨．看春羽」活動，期待「候鳥經濟」帶動生態與地方發展。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，3月8日當天設置超過40個攤位，包括在地美食、文創商品、光電相關資訊及生態宣導等，還安排專業解說員賞鳥解說、濱海植物導覽及生態保育短講等豐富活動，寓教於樂，適合親子一起來體驗。

農業處說，為推動「候鳥經濟」，今年特別結合布袋、太子與東石商圈，以及濕地標章店家，推出「消費即享優惠」活動，消費者在貼有「候鳥經濟生活圈」LOGO的店家消費，可獲得專屬優惠，賞鳥也能促進地方經濟發展。

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農業處指出，布袋濕地生態園區1938年開闢為鹽場，隨著產業變遷，2001年結束曬鹽，因長期荒廢而形成良好的濕地環境，2007年被內政部評定為國家級重要濕地，成為台灣西岸重要的生態廊道。

此外，根據去年11月普查結果，布袋地區單日曾記錄1520隻黑面琵鷺現身，顯示布袋濕地對於保護國際瀕危鳥種的棲息地具有重要意義。（編輯：郭諭儒）1140226