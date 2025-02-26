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金門精神障礙者互助關懷 盼結伴走進社會

2025/2/26 18:21（2/26 18:36 更新）
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金門縣首間以「會所模式」經營的精神障礙者服務據點「方舟之家」，是由伊甸社會福利基金會接受縣府補助設立，盼透過讓會員自由表達意見、參與活動籌畫、共同負責會所工作等方式，令精障者感受到被尊重與接納，並能發揮潛能、貢獻自己，最終順利重返社會。中央社記者吳玟嶸攝 114年2月26日
金門縣首間以「會所模式」經營的精神障礙者服務據點「方舟之家」，是由伊甸社會福利基金會接受縣府補助設立，盼透過讓會員自由表達意見、參與活動籌畫、共同負責會所工作等方式，令精障者感受到被尊重與接納，並能發揮潛能、貢獻自己，最終順利重返社會。中央社記者吳玟嶸攝 114年2月26日
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（中央社記者吳玟嶸金門26日電）金門協作模式會所「方舟之家」，鼓勵精障者會員參與活動，但會員易因交通不便、身心症狀等退縮缺席，所以會所會員規劃定期出任務關懷同伴，盼能互相鼓勵、結伴走進社會。

金門首間以「會所模式」經營的精神障礙者服務據點「方舟之家」，由伊甸社會福利基金會接受金門縣政府補助在民國111年設立，盼能透過精障者會員在會所裡自由表達意見、參與活動籌畫、共同負責會所工作等方式，感覺到被尊重與接納，並能發揮潛能、貢獻自己，獲得自信及各項生活技能，最終更進一步參與、重返社會。

方舟之家社工督導劉舜傑接受中央社記者採訪表示，「會所模式」很注重會員自主互助精神，會所中一切事務會員都可以參與，如日常煮食共同用餐、社交休閒活動如何進行、是否有想共同學習的課程，甚至是共同到偏遠地區關懷家訪較少參與的會員等。

劉舜傑說，透過自主參與、學習會所中大小事務，除了在與其他會員互動中熟悉社交與人際互動技巧，也希望使會員能培養自立能力，在未來重返社會時能更加順利。

劉舜傑也說，方舟之家在金門成立2年多，發現某些居住在偏遠傳統聚落中的會員，容易因為公共運輸不便、身心症狀等因素，逐漸缺席會所活動，而精障者在自己家中不願出門，可能因長期社交關係退縮，出現固著的行為與思想，「而且家中照顧者也需要喘息。」

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劉舜傑表示，目前規劃1個月2次共同出訪，克服距離帶來的問題，也邀請其他熱心會員一起走進這些較遙遠聚落，關心孤立的會員；熱心且康復狀態較好的會員，可用自身心路歷程鼓勵精障者及照顧者，「這樣的互助精神能消除孤單感，並帶來更多希望。」

劉舜傑說，從受助者要成為助人者並不容易，但看到他們在相聚時露出笑容，也願意與他人互動，「說不定2、3年後，退縮的會員也能成為走進其他人家中，鼓勵他們出外走走的那個人。」（編輯：郭諭儒）1140226

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