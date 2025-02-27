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苗栗桐花婚禮徵求36對佳偶 加碼辦單身聯誼

2025/2/27 17:31
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）2025苗栗客家桐花婚禮4月19日將在三義西湖渡假村登場，3月3日起開放36對佳偶網路報名；此外，今年加碼舉辦單身聯誼活動，號召40名未婚單身男女來場浪漫小旅行。

苗栗縣政府今天舉辦「2025苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼活動」宣傳記者會。文化觀光局指出，桐花婚禮為結合觀光發展舉辦，是每年桐花季的重頭戲，今年將邁入第20年，迄今累計有1394對新人在浪漫桐花樹下結為連理，成為全國知名集團婚禮。

今年桐花婚禮以「永結桐心」為主題，希望新人們在純淨潔白的桐花景緻中締結良緣，留下永恆回憶；記者會現場並展示今年為桐花婚禮新人準備的幸福6禮，包括西湖渡假村住宿券、對戒、電鍋、玫瑰精華保養組、手工蠶絲被、喜餅禮盒，價值達新台幣2萬5999元，諧音象徵「愛我久久久」。

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文觀局長林彥甫表示，桐花婚禮連年呈現報名秒殺的情況，今年預計徵求36對佳偶，其中苗栗組20對、全國組16對，3月3日上午10時開放網路報名，額滿為止。

此外，林彥甫說，去年首次辦理的單身聯誼活動，成功促成2對佳偶想「婚」，今年也持續加碼舉辦「2025苗栗單身聯誼活動小旅行」，3月14日上午10時開放網路報名，號召40名未婚單身男女在1日特色小旅行中，走訪苗栗特色景點、搭配互動小遊戲，放鬆心情認識新朋友，進而增加交往機會。（編輯：龍柏安）1140227

林彥甫
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