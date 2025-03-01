曾文水庫蔣介石銅像被震倒 毀損嚴重恐無法復原

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）曾文水庫旁嘉義縣大埔鄉情人公園的蔣公銅像，1月底因嘉義大埔地震傾倒，水利署南區水資源分署已安置適當處所，但結構毀損嚴重，若無法復原，將與地方研議其他紀念方式。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥今天告訴中央社記者，大埔鄉情人公園的蔣公銅像因地震傾倒，已先吊起安置在適當處所，並請示水利署後續如何處置。

林玉祥表示，這座蔣公銅像於民國66年建造，年代久遠，檢視外觀發現已修補多次，這次因地震傾倒，銅像部分結構已脫離，復原難度高，最後需由水利署裁示處置方式，若無法修復重置，會與地方研議，可以在銅像地點放置照片及解說牌，這也是一種紀念方式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾文水庫滿水位時，水庫旁情人公園的蔣介石銅像「水上漂」奇景成為遊客參訪重點。但銅像於1月30日因大埔鄉發生芮氏規模5.6地震而震倒沒入水中，成另類災情。

南部日前進入一期稻作灌溉期，水庫供水灌溉，水位逐漸下降，原本沒入水中的蔣介石銅像再現，呈現面部朝下陷入泥中姿態。（編輯：郭諭儒）1140301