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曾文水庫蔣介石銅像被震倒 毀損嚴重恐無法復原

2025/3/1 11:24（3/1 11:36 更新）
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位在曾文水庫旁、嘉義縣大埔鄉情人公園的蔣公銅像，1月底因嘉義大埔地震傾倒，水利署南區水資源分署認為銅像結構毀損嚴重，恐無法復原。圖為當時傾倒畫面。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月1日
位在曾文水庫旁、嘉義縣大埔鄉情人公園的蔣公銅像，1月底因嘉義大埔地震傾倒，水利署南區水資源分署認為銅像結構毀損嚴重，恐無法復原。圖為當時傾倒畫面。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月1日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）曾文水庫旁嘉義縣大埔鄉情人公園的蔣公銅像，1月底因嘉義大埔地震傾倒，水利署南區水資源分署已安置適當處所，但結構毀損嚴重，若無法復原，將與地方研議其他紀念方式。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥今天告訴中央社記者，大埔鄉情人公園的蔣公銅像因地震傾倒，已先吊起安置在適當處所，並請示水利署後續如何處置。

林玉祥表示，這座蔣公銅像於民國66年建造，年代久遠，檢視外觀發現已修補多次，這次因地震傾倒，銅像部分結構已脫離，復原難度高，最後需由水利署裁示處置方式，若無法修復重置，會與地方研議，可以在銅像地點放置照片及解說牌，這也是一種紀念方式。

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曾文水庫滿水位時，水庫旁情人公園的蔣介石銅像「水上漂」奇景成為遊客參訪重點。但銅像於1月30日因大埔鄉發生芮氏規模5.6地震而震倒沒入水中，成另類災情。

南部日前進入一期稻作灌溉期，水庫供水灌溉，水位逐漸下降，原本沒入水中的蔣介石銅像再現，呈現面部朝下陷入泥中姿態。（編輯：郭諭儒）1140301

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曾文水庫蔣介石銅像被震倒 待吊起安置適當處所嘉南地震頻傳 曾文水庫安檢正常籲遊客注意落石
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