雲林辦國際台灣胡蘿蔔日 上萬民眾體驗拔蘿蔔

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（中央社記者黃國芳雲林縣1日電）2025「國際台灣胡蘿蔔日」今天在雲林縣東勢鄉登場，吸引上萬名民眾在田間拔胡蘿蔔；縣長張麗善感謝業者連續4年辦理活動，帶動農業升級與就業機會，讓民眾體驗食農教育。

國際台灣胡蘿蔔日安排萬人拔蘿蔔體驗、親子胡蘿蔔創意走秀、農機玩具迷宮、胡蘿蔔特色市集等活動，現場吸引逾萬人參加。張麗善、國民黨籍立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠，以及縣議員等人也到場與民眾體驗拔蘿蔔。

張麗善致詞表示，國際台灣胡蘿蔔日在活力東勢VDS團隊努力下，越辦越精彩，規模也越盛大。今天更吸引來自全台民眾體驗農事生活，體驗拔蘿蔔的樂趣，同時感受農民辛勞。

張麗善指出，活力東勢VDS團隊配合雲林縣府、東勢鄉公所，融入地方創生計畫，推動產業發展，創造就業機會，不僅直接協助農民銷售胡蘿蔔，造福農民，更將農業從一級生產，推上結合行銷、觀光六級產業，加值農業價值，提升農民收益。

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活力東勢VDS總經理王文星表示，今年國際台灣胡蘿蔔日主題結合色彩美學與農事體驗，讓參加民眾感受胡蘿蔔的健康與美味，同時促進親子互動，帶動地方經濟。

雲林縣農業處長魏勝德表示，台南將軍、雲林東勢、彰化二林為台灣三大胡蘿蔔產地。活力東勢VDS透過現代科學技術，穩定胡蘿蔔的品質及安全，讓消費者吃得安心，產品獲選「雲林良品」，行銷國內外市場。（編輯：郭諭儒）1140301