屏東車城衛生所重建啟用 增設牙科落實醫療平權

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）為提升屏東車城鄉及周邊地區高齡友善健康照護服務，屏東縣政府重建車城衛生所，今啟用典禮；新衛生所除延續原有醫療門診及公共衛生服務，還增設牙科門診等，落實醫療平權。

屏東縣長周春米表示，車城新衛生所落成啟用，除延續醫療門診與公共衛生服務，同時新增樂齡健康俱樂部、心理衛生中心、日照中心與長照分管中心，讓民眾容易取得心理健康支持外，更是全國唯一設有牙科門診的衛生所，不僅補足長照安全網與社會安全網建置，更盼成為偏鄉衛生所改建重要示範點。

周春米指出，車城衛生所目前設有每週2天、共4個時段牙科門診，謝謝牙醫師公會全力配合，以及川其開發建設有限公司捐贈牙科醫療設備及巡迴醫療車，讓鄉親及周邊居民可以就近獲得牙科照護，也感謝福安宮在衛生所重建期間，提供舊香客大樓作為臨時辦公室及診療所，確保健康服務不中斷，未來縣府將持續完善相關醫療設備，讓服務再升級。

車城衛生所在總統府秘書長潘孟安擔任屏東縣長期間動工，他也特回鄉參加啟用典禮。潘孟安表示，當初提出重建衛生所構想，源於疫情期間疫苗接種空間和設施不足，無法滿足在地長輩需求。車城長輩眾多，社區醫療信賴度和品質至關重要，因此偏鄉衛生所扮演著重要角色，感謝當時擔任立委的周春米爭取及議會支持，確保計畫能夠順利進行。

潘孟安強調，為延緩長輩失能並減輕家庭照顧負擔，全新衛生所設有專為長輩設計的健康活動空間，讓阿公阿嬤們閒暇之餘可進行運動、活絡筋骨，後續也責請衛生福利部協助編足預算，進一步協助改善偏鄉醫療與設施，以提供鄉親更完善的健康照護服務。

屏東縣政府衛生局今天新聞稿表示，為提升長照服務可近性，衛生所2樓設有「車城照管分站」與「福安日間照顧中心」，不僅讓鄉親能即時獲得照顧諮詢與協助外，日照中心採失能身障混合營運方式，將導入音樂、積木、園藝等多元健康促進課程，讓失能者有再次自我實現機會。

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衛生局指出，衛生所肩負守護地方健康第一線，也是深入社區與民眾最接近的基層健康照護單位，目前竹田鄉、內埔鄉、新園鄉等衛生所將陸續興建完成，萬丹鄉衛生所正在進行規劃設計中，後續將積極推動偏鄉健康醫療平權，完善在地高齡友善醫療及照護環境。

衛生所提及，縣府自民國111年起投入新台幣1.3億元進行衛生所重建，歷時約2年半工程，新衛生所除延續原有醫療門診及公共衛生服務，還設立屏南地區首處社區心理衛生中心，並增設牙科門診，全新設施不僅落實醫療平權，也為鄉親提供更全面照護服務。（編輯：李淑華）1140302