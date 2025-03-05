阿里山林鐵北門車站飯店委外經營 預定115年開幕

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（中央社記者蔡智明嘉義市5日電）閒置多年的阿里山林鐵及文資處北門車站飯店，將委由煙波集團經營20年，今天簽訂「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」，預定115年整修完成正式營運。

簽約儀式今天上午在林鐵北門車站舉行，林業及自然保育署副署長林澔貞、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、嘉義市長黃敏惠、林鐵及文資處長王昭堡、煙波國際觀光集團董事長鄭君寰及地方民代等近百人出席。

王昭堡接受媒體聯訪表示，北門車站飯店（原名麗星大飯店）是依據「促進民間參與公共建設法」，採用修建、營運、移轉（ROT）促參方式公開招商，提供營運許可20年，煙波集團將投資金額由原本招商最低限制新台幣1.38億元提高至2.5億元。

黃敏惠表示，當年的林業就如同現在的科技業，為嘉義帶來繁榮發展，也留下豐富的文化底蘊。等了16年北門車站飯店終於要整修營運，市府會大力協助業者，讓飯店早日營運。

鄭君寰說，嘉義市在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩後，觀光人數大幅成長，且嘉義縣、市擁有豐富的林業、鐵道文化與觀光資源，適合深度及親子旅遊，煙波集團經過審慎評估，決定投資嘉義。

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另外，此案預計投入2.5億元資金於飯店內外規劃設計及裝修工程費用，至少提供131間客房、2間餐廳、1間茶堂、複合式選物店及公設區，並與專業團隊攜手合作，以林業文化為底蘊規劃五感體驗遊程，引領旅客導讀在地文化。

林鐵及文資處指出，民國95年宏都阿里山公司執行阿里山鐵路三合一促參案，99年因天災復建衍生履約爭議而解約進行訴訟，林務局（現林業保育署）與宏都阿里山公司於110年7月29日達成和解，以7.58億元有償移轉建物（北門車站飯店），於同年12月20日完成建物移轉登記，111年1月5日完成現場點交。去年9月公告招商，11月底評選出煙波公司為最優申請人。（編輯：郭諭儒）1140305

阿里山林鐵及文資處北門車站飯店將委由煙波集團經營20年，5日雙方簽訂「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」契約，預定2026年正式營運。嘉義市長黃敏惠（中）出席見證，與林鐵及文資處長王昭堡（左3）等人在飯店外合影。中央社記者蔡智明攝 114年3月5日

阿里山林鐵及文資處北門車站飯店將委由煙波集團經營20年，5日簽訂營運契約，預定修建期1年半，2026年竣工、正式營運。中央社記者蔡智明攝 114年3月5日