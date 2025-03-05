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紀念胡璉將軍金門造林精神 基金會辦植樹活動

2025/3/5 18:25
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（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門胡璉文化藝術基金會今天舉行植樹活動，基金會董事長陳龍安說，植樹除是對過去胡璉將軍在金門造林的紀念，也是對永續發展的承諾，未來將持續推動植樹護樹以及生態教育工作。

胡璉文化藝術基金會與金門童軍發展協會，今天在金湖鎮陽明二營區童軍教育營地，舉行「胡璉綠化行動－愛鄉土植樹護樹」活動，金門副縣長李文良也出席，在營地內與參與者共同植樹。

李文良致詞表示，胡璉當初在金門推動綠化及教育，都對金門有很深刻影響，今天基金會舉辦植樹活動，除能表達對胡璉的尊敬，也盼進一步落實「十年樹木，百年樹人」精神，期待後續基金會辦理更多活動讓金門更好，也不辜負當初胡璉為金門打下基礎。

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胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安表示，胡璉將軍當初戍守金門時面對風沙肆虐、土地貧瘠困境，帶領軍民廣植林木，今天活動種下樹苗除有紀念意義，也是對金門永續發展的承諾，盼能將這份精神傳遞下去，讓金門土地更加生機盎然。

陳龍安說，基金會致力推動公益與教育，今天植下1棵樹，就像培育1代人，將持續推動植樹護樹、生態教育，並與地方政府、社區攜手，將金門綠色脈絡延伸至海岸、村落與歷史遺跡。（編輯：謝雅竹）1140305

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