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竹縣南清公路38.5公里處崩塌 搶修中

2025/3/7 12:19（3/7 12:21 更新）
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竹縣122線38.5公里處7日發生土石崩塌，導致道路中斷，正搶修中。新竹縣政府表示，已進行交通管制封閉，用路人可走替代道路竹122線39.6公里及十八兒路口出入。（國民黨新竹縣議員張益生提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月7日
竹縣122線38.5公里處7日發生土石崩塌，導致道路中斷，正搶修中。新竹縣政府表示，已進行交通管制封閉，用路人可走替代道路竹122線39.6公里及十八兒路口出入。（國民黨新竹縣議員張益生提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月7日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）竹縣南清公路122線38.5公里處（泰平部落）今天發生土石崩塌。竹縣府表示，目前道路中斷，已進行交通管制封閉搶修中，用路人可走替代道路經竹122線39.6公里和18兒路口出入。

國民黨新竹縣議員張益生告訴中央社記者，新竹縣通往觀霧國家森林遊樂區、清泉風景區和雪霸國家公園，也是五峰鄉主要聯外道路的南清公路122縣道38.5K（泰平部落）處，今天出現大量落石，導致道路雙向無法通行。

他說，坍方土方長度約15公尺，已通報縣府，搶通機具到現場，盼下班前可以搶通。

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新竹縣政府透過文字表示，為確保用路人安全，縣府已緊急派遣工程團隊進行搶修作業，預計下午恢復通行，現場進行交通管制，民眾可改走替代道路，在竹122線39.6公里和18兒路口出入。

另，民眾指有線電視斷訊問題，縣府說，此次土石崩塌也造成122縣道沿線有線電視訊號中斷，無法收視，在道路搶通後，有線電視將進行線路鋪設。（編輯：方沛清）1140307

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