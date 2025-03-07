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民眾擬捐錢 花蓮罷團：有違法疑慮不收募款

2025/3/7 17:01
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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）近日有花蓮地方人士擬捐款給罷免團體「微光花蓮」，該團體今天聲明表示，因為有違反選罷法疑慮，不接受任何捐款與募款，團隊所有成員都是志工，沒有收受任何金錢。

「微光花蓮」表示，若公民願意自主刊登宣傳看板廣告，應事前與他們聯繫與討論，一旦未來罷免國民黨立委傅崐萁的行動未獲「微光花蓮」團隊認證授權，私自代表團隊對外進行包含發言、募款、收受連署等任何行為，一概都與「微光花蓮」行動無關。

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「微光花蓮」指出，會以理性、溫和的態度來推動罷免，因為這是花蓮人發自對家鄉的愛與期盼所發起的罷免活動，絕不是因為恨誰或為了教訓誰。至於在這場罷免活動中，「各公民所展現的自由意志予以尊重，但還是希望可以跟我們一起溫柔、理性但堅定完成整個行動」。

「微光花蓮」罷免行動進入第二階段，5日已完成領表作業，並在6日上午完成各連署站連署書發放，提供民眾索取填寫。（編輯：黃名璽）1140307

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