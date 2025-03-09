嘉市補助公寓大樓廢化糞池 改管接污水下水道系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義市9日電）嘉義市府補助公寓大樓廢除化糞池或改設污水坑，將污水接管公共污水下水道系統，即起開放申請，廢除化糞池補助5.8萬元，改設污水坑依地下樓層深度補助7.2萬至10.8萬。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，市府透過補助計畫鼓勵公寓大樓廢除地下室化糞池或改設污水坑，可減少異味與病媒蚊孽生，提升社區環境衛生與居住品質。

嘉義市工務處表示，補助採二階段申請，申請人須於設計階段先委託合格承裝商進行評估設計，再由市府委託專業技師勘查，確認符合規定後核准施工，竣工後由申請人檢送相關竣工文件，經市府派員查驗合格後，即撥付補助經費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工務處說明，即起受理廢除地下室化糞池或改設污水坑申請，至年度經費用罄為止；已向市府報備的公寓大廈管理組織，須經區分所有權人會議決議，並取得1/2以上所有權人同意書，由管理委員會或管理負責人提出申請，若為未報備公寓大樓，由建築物所有權人或區分所有權人代表提出申請。

工務處強調，廢除化糞池與改管不僅能有效改善環境品質，還能減少未來維護成本，如抽水機械維護費、電費及定期清理化糞池的費用，長期而言對社區具多重效益。（編輯：陳仁華）1140309