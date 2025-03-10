雲林義泰茶莊堅持台灣茶 世界綠茶評比奪2金賞獎

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣義泰茶莊堅持台灣茶，日前參加世界綠茶評比會，與來自日本、中國等7個國家的186款茶葉競爭，義泰茶莊的參賽茶以茶香、茶味獲得評審讚賞，拿下2面金賞獎。

由日本公益財團法人世界綠茶協會主辦的世界綠茶評比會，來自日本、中國、台灣、韓國、泰國、越南、法國等7個國家的186款茶葉參與競爭。雲林縣義泰茶莊的杉林溪茗茶與金森林莊園茶在評比中獲得金賞獎，評審一致認為，茶具花果香、茶味濃郁、清爽。

義泰茶莊創立於1930年，第1代創辦人陳益來和第2代傳人陳武雄堅守「品質為先」的創業理念，第3代陳三民接手秉持初衷，精益求精，現在第4代陳映灃加入，導入AI監測和網路行銷，為老茶莊注入新生命。

陳三民說，從第一代開始，每代傳人對於每道工序皆親力親為，田間管理到揉茶、烘培等相當熟稔，多次參與國內茶品競賽屢屢獲獎，此次是首次參與國際賽事，沒想到一舉奪下2面金賞獎。

陳三民指出，茶莊與理念相同、鄰田汙染少、位處原始林附近、不用化肥的南投、台中茶園合作，近年來導入AI監測，在極端氣候下精準掌握溫度、濕度等資訊，有效田間管理，當採茶季時親自督軍。

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近年來台灣茶界面臨越南茶等進口茶衝擊，陳三民認為，政府積極查緝來路不明茶源有助於台灣茶的發展，且4代的把關與堅持，才能成為雲林首家獲得生產履歷標章的茶行，在多次茶界興衰中穩定成長。

陳映灃除了增進種茶和製茶技術外，也將著重設計、行銷等，期盼延續品茶文化，奠定百年家業屹立不搖。（編輯：李錫璋）1140310