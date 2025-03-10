中市加拿大英文教師 獲首張外籍人士敬老愛心卡

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市敬老愛心卡從3月起開放外籍人士申請，市長盧秀燕今天頒發第1張外籍人士敬老愛心卡給加拿大籍英文教師利昂，利昂開心以後持卡搭計程車可以享優惠。

台中市敬老愛心卡，每月有新台幣1000元社福點數，享有交通優惠、就醫減免和運動優待，3月起，取得外僑永久居留證且居留地址在中市的65歲以上外籍長輩，也可以到各區公所申辦敬老愛心卡。

盧秀燕下午在西屯區公所頒發第1張外籍人士敬老愛心卡給加拿大籍的利昂（Leon E. La Couvee），還致贈紀念品給利昂，69歲的利昂回贈自己的著作給盧秀燕。他拿到愛心卡後，當場體驗刷卡搭乘計程車享優惠。

盧秀燕表示，台中市敬老愛心卡每次搭計乘車可減免85元，也享有公車免費10公里優惠，利昂在中市任教很長時間，在多所高中及大學教英文作育英才，本身持有永久居留權、居住台中市，年齡超過65歲，是台中市第1名獲頒敬老愛心卡的外籍人士，類似情形的外籍人士在台中市初估約400人。

已來台約20年的利昂拿到敬老愛心卡，立即體驗搭乘計程車，他開心說，自己正在計畫西班牙朝聖之旅，剛好就能去運動中心進行體能訓練，感謝台中敬老愛心卡服務多元又好用。

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社會局表示，利昂因為兒子在台灣的大學學中文，一次偶然機會也來到台灣，就被這裡的文化和人情味吸引。他教學之餘也寫作出書，分享人生智慧，傳遞思考的重要性，帶給社會溫暖正向的價值，身體力行活躍老化的生活態度。

此外，對於台中市有7名員警疑涉洩密遭檢調搜索一事，盧秀燕在會中接受媒體聯訪時表示，今天以利昂老師為主，尊重老師。（編輯：陳清芳）1140310