視察荖濃溪 邱議瑩：藍白刪預算增桃源、寶來風險

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）立院經濟委員會今天高雄視察「荖濃溪防災韌性計畫」。民進黨立委邱議瑩說，目前最大挑戰是藍白國會刪減總預算，影響上游河道清疏量能，增加高雄桃源、寶來交通與農業風險。

邱議瑩聽取水利署與高雄市水利局的最新進度報告。水利署副署長林元鵬、第七河川分署長李宗恩、高雄市水利局副局長蔡易勳、民進黨高雄市議員林富寶等人到場，關心荖濃溪上游整治與防災措施。

邱議瑩表示，目前計畫推動最大挑戰在於藍白國會刪減總預算，影響上游河道清疏量能，增加高雄桃源、寶來等地交通與農業風險。為降低影響，現階段將優先清疏玉穗溪匯流口、撒拉阿塢橋等瓶頸段，並持續檢討預算調整，確保計畫順利推進。

邱議瑩強調，荖濃溪整治不僅關乎高雄農業發展，也攸關居民生命財產安全，呼籲國會審慎評估預算調整對地方的影響，確保防災工程順利執行，提升高雄防災韌性。

荖濃溪自莫拉克風災以來持續面臨土石流與泥沙淤積問題，影響護岸、橋梁及聯外道路安全。行政院去年7月核定經濟部「荖濃溪防災韌性計畫」，推動相關工程。

邱議瑩表示，今天現勘針對荖濃溪河道變遷進行分析，提出清疏方案以利河道自然排砂。每年清疏上游河段170萬方土方，野溪清疏41.5萬方，減少淤積風險。

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此外，針對強化防汛監測與應變能力，計畫完成河床材料調查、土砂觀測及空拍測量，提升即時防汛應變能力。清疏土方將堆置在水流衝擊段或鄰近道路河段，以降低碳排放，並保護周邊村落與基礎設施。

針對水資源管理與蓄水工程，規劃在十八羅漢山河段築堤蓄水，可補充地下水確保農業用水，同時兼顧觀光發展。水利局將依部會評估結果調整今年計畫內容，預計擴大河道蓄水面積與深度，提升水資源利用效益。（編輯：孫承武）1140310