桃園圓夢愛心協會捐嘉縣130台輪椅 嘉惠身障及長輩

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）桃園市圓夢愛心關懷協會匯集眾人之力購買130台輪椅，今天捐給嘉義縣輔具中心、身心障礙福利機構及團體，幫助身障朋友及行動不便長輩，嘉縣社會局長張翠瑤代表受贈。

捐贈儀式在嘉義縣政府社會局舉行，桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹及嘉義縣輔具中心、身心障礙福利機構團體代表共同出席，張翠瑤則回贈圓夢愛心關懷協會感謝狀。

張翠瑤致詞表示，桃園市圓夢愛心關懷協會長期投入社會公益，每個月都號召會員集資送暖，謝謝協會匯集167名捐款者愛心，將暖心輔具送至嘉義縣。

張翠瑤說，社會局已將輪椅妥善分配，民眾可至輔具中心媒合借用輪椅，另一部分輪椅提供機構住民使用，期盼這份愛心與善心持續循環。

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謝慧謹表示，協會成立後固定舉辦「每月一愛，習慣養成」每月主題愛心活動，11年來推動134場活動，每月號召上百名好朋友響應公益，送實用物資至老年人口多的縣市，這次捐贈130台輪椅，期望改善身障朋友生活，讓大家行動更方便。

社會局表示，嘉義縣身障朋友大約有3萬7000多人、老年人超過11萬人，輔具需求量高，此次受贈社福單位包括7家身心障礙福利機構、1家身心障礙團體及嘉義縣輔具資源中心。（編輯：陳仁華）1140311

桃園市圓夢愛心關懷協會匯集眾人之力購買130台輪椅，11日捐贈給嘉義縣輔具中心、身心障礙福利機構及團體，盼能幫助身障朋友及行動不便長輩。中央社記者蔡智明攝 114年3月11日