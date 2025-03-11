年輕花農展創意 為阿里山百合花產業注入觀光活力

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義阿里山樂野與達邦種植百合花超過30年，當地花農郝黎明展現創意加入觀光元素，去年首辦百合花節獲好評，今年將至荷蘭取經增加可看性，讓百合花節成為阿里山觀光新亮點。

郝黎明年僅30初頭，是阿里山百合生產合作社理事主席郝鳳霽的女兒，去年辭去職務與表姐葉芝瑜協助合作社行銷百合花增加行銷管道，除送到台北花卉市場拍賣，還與專售小農產品的平台合作，並開放民眾在「阿里山百合花」的網址及臉書（Facebook）訂購。

郝黎明今天告訴中央社記者，阿里山的百合花透過生產計畫全年都開花，是很好的觀光資源，去年10月底舉辦了首屆「阿里山百合花季」，消費者可以直接到山上賞花、買花，增進花農的收入，雖然獲得外界肯定，但發現不少缺失要改進。

郝黎明說，現在阿里山生產的百合花約30多個品種都是從荷蘭引進球莖種植，今年將續辦百合花季，希望增加更多的品種，讓活動更繽紛，4月她將前往荷蘭取經，引進更多適合阿里山種植的百合花。

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嘉義縣長翁章梁日前特別參訪郝黎明家的百合花溫室，在花農指導下種植百合球莖、疏花苞，並瞭解採後分級包裝；翁章梁期待未來有更多年輕人投入百合花卉產業。

嘉義縣農業處指出，阿里山鄉樂野與達邦一帶長年溫度在15至20度，非常適合栽植百合花，目前種植面積超過10公頃，每個月產量約10幾萬枝。（編輯：龍柏安）1140311