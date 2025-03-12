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企業捐4組自動心肺復甦機 將配置澎湖離島衛生所

2025/3/12 13:02
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（中央社澎湖縣12日電）台灣本島企業人士今天愛心捐贈4組自動心肺復甦機給澎湖縣政府，由縣長陳光復代表受贈，將配置在離島衛生所作為緊急救護用。

澎湖縣政府表示，來自台灣本島2名企業善心人士，委由業者捐贈MCC-E可攜帶自動心肺復甦機各分別捐贈3組和1組，每組價值約新台幣40萬元，陳光復受贈並致贈感謝狀。

陳光復表示，澎湖離島地區醫療資源相對不足，若民眾在發生急症或意外，往往須等待跨海轉診，才能獲得進一步的醫療，可攜式自動心肺復甦機，能適時在黃金時間進行救援，對離島民眾的健康與生命安全提供多一分保障。

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澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，照顧離島居民是縣府的責任，提升離島緊急醫療機制是衛生局的重要目標。

澎湖縣衛生局表示，縣內2、3級離島由各衛生所（室）負責緊急救護，除望安鄉花嶼與白沙鄉吉貝已配置，今天4部將分配給七美鄉、白沙鄉大倉、望安鄉東吉與將軍等衛生所（室），未來還持續在鳥嶼等離島衛生所配置，以在關鍵時刻發揮功效，守護離島居民的健康與生命安全。（編輯：郭諭儒）1140312

陳光復
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