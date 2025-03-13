北市府推生成式AI 確保民眾購買預售屋權益

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市地政局表示，為避免民眾購買預售屋時，因不理解契約產生糾紛，推出生成式AI回應契約相關問題的智能問答系統，民眾以拍照或語音就能檢查契約是否違規，保障自身權益。

台北市地政局今天以新聞資料指出，行政院消保處公布去年11月全國預售屋契約查核結果，60件建案有15案不合格，違規模式都是建商已向主管機關完成備查契約內添加條文，或補充協議條款，違反預售屋契約應記載及不得記載規定。

地政局表示，為避免消費者誤觸預售屋契約地雷，北市府透過運用生成式AI首創推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，消費者透過手機連結，就能輕鬆以拍照或語音檢測契約疑義是否違反規定，確保自身權益。

地政局指出，民眾花費新台幣千萬元購買預售屋卻因看不到實品，讓買賣雙方權利義務全需倚賴預售屋契約，但因契約條文及附件多且龐雜，消費者常因不懂法令，加上無法判讀文字陷阱，才讓交屋時常現消費爭議。

地政局表示，至於預售屋相關消費爭議，如業者承諾提供衛浴設備是樣品屋陳設進口品牌，契約內卻是提到為進口品牌相關同級品，經買方交屋時才發現是同級國產品牌，後續引發糾紛。

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地政局指出，已上線「預售屋契約智能問答–Hi Landy」共有4特色，包含消費者隨時隨輕鬆問、拍照即讀超簡單手機平板均可用、手機平板均可用、探索資訊立即通。

此外，「Hi Landy」每段回答皆會附上最新預售屋契約規定、錯誤態樣及地政局官網預售屋專區連結，輔助預售屋消費者查詢掌握交易所需完整資訊，保障自身權益。（編輯：張銘坤）1140313