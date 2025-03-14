台中海生館拚暑假前營運 5層樓高海洋展缸吸睛
2025/3/14 14:27（3/14 14:41 更新）
（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市政府觀光旅遊局今天表示，台中海洋生態館目前室內裝修進度達85%，規劃都會區最大、5層樓高海洋展缸，力拚暑假前開幕營運。
觀旅局長陳美秀在台中市議會表示，台中海生館展場規劃大洋缸展區、水母展區、河川濕地生態展區、大甲溪流域展區與特展區等，包含鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類與水母。
她說，依既有場館空間進行展示規劃，透過數位多媒體方式，讓整體展示更豐富多元，有機會以特展方式展出國寶魚櫻花鉤吻鮭，將帶動海線地區觀光發展。
陳美秀表示，台中海生館去年點交給廠商，由國立海洋生物博物館經營團隊負責營運，契約到民國132年，雙方希望暑假前營運。市府結合台灣好行規劃5條公車路線，串連海線各觀光景點，帶動海線觀光。
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民主進步黨籍台中市議員楊典忠等提案，台中海生館開幕營運在即，請中市府協調農業部漁業署等，改善台中海生館和梧棲漁港間公園設施，規劃人行道，營造兩者為休閒娛樂區。
除中國國民黨籍台中市議員劉士州關心台中海生館何時營運，民進黨籍台中市議員蔡耀頡關注是否有解約條件，點交廠商後經營成績如何評估，建議訂評定標準，避免台中海生館淪蚊子館。（編輯：李明宗）1140314
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