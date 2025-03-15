台南地震災損 黃偉哲允儘速補助、發放慰助金

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（中央社記者張榮祥台南15日電）「0121」地震造成台南楠西、玉井等山區災損。台南市長黃偉哲今天表示，將儘速補助結構受損紅黃單建物，未貼單家戶也會發放慰助金，讓損害降到最低。

黃偉哲今天出席慈濟基金會在楠西區舉辦的0121地震安心祈福會，他感謝慈濟在地震發生後慈濟集結人力進駐災區，提供場地安身及免費餐食，更投入災後復原及修繕家園，關懷撫慰災民。

對於慈濟考量年長者和身障者生活需求，協助建造中繼屋及鋼構安心宅，黃偉哲表示，市府將全力作業，讓土地、資源、行政程序到位，儘速施工。

在地震災害補助金方面，黃偉哲承諾以最短時間完成，被判定結構受損近2000戶紅黃單建物，已詳細記錄受損情況及估算金額後補助，另2000戶貼單人家也將發放慰助金。

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市府表示，房屋損壞評估多已完成，已陸續寄出評估報告及補助申請書，受災戶收到後請儘速向公所提出申請。為便民服務加速經費核撥，主動由戶政、地政及稅務單位駐點開立文件，再由區公所專人送件到工務局。這項「單點申請，專人送件」快速服務通道啟動後，第1筆房屋修繕補助款項已在13日入帳。

依南市府新聞資料，「0121」震後從2月5日到27日，慈濟投入楠西區、玉井區修繕共投入5205人次，包含2515人次修繕人員、2690人次其他功能志工，計完成257戶驗收完工。後續由慈濟台南志工接手關懷，慈濟仍將持續投入中長期協助，讓受災民眾早日恢復正常生活。（編輯：孫承武）1140315