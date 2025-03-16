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澎湖國中技藝競賽 陳光復勉精進技藝迎向未來

2025/3/16 19:53
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（中央社澎湖縣16日電）澎湖縣長陳光復今天在國中技藝教育競賽中表示，技藝的培養是一場持久挑戰，期許學子持之以恆，不僅提升專業技能，也透過競賽經驗培養自信心與應變能力，為未來職涯發展奠定堅實基礎。

澎湖國中技藝教育競賽，自13日起在馬公文光國中進行為期4天的競技，全縣13所國中102位選手參與。陳光復今天下午前往比賽現場，為參賽選手加油打氣，並頒獎表揚在激烈競爭中脫穎而出的35位優秀選手，肯定努力與表現。

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陳光復表示，技藝的培養是一場持久的挑戰，每一項技能的精進都需要時間的累積與不斷的實踐，肯定參賽的學子們在求學階段發掘自身興趣、精進技藝，並勇於挑戰自我，期許所有選手持之以恆，不僅提升專業技能，也透過競賽經驗培養自信心與應變能力，為未來職涯發展奠定堅實基礎。

澎湖縣國中技藝教育競賽，包括有動力機械、商管、餐旅、食品、電機與電子、設計及家政等7個職群，競賽主題結合創新思維、實務應用與生活經驗，競賽過程精彩十足。（編輯：李淑華）1140316

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