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樂天桃猿攜手嘉縣府 推寒暑假棒球訓練營

2025/3/17 17:21
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）中職樂天桃猿棒球隊新任副董事長暨執行長牧野幸輝今天拜訪嘉義縣長翁章梁，雙方討論未來合作計畫，將舉辦寒暑假棒球訓練營等活動，促進地方經濟發展與體育文化。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，牧野幸輝下午到嘉義縣府拜會翁章梁，商討雙方合作事宜。

教育處指出，雙方未來合作的具體計畫，包括舉辦寒暑假棒球訓練營及增進球迷與球隊的互動等，這次會談雙方建立了更緊密的夥伴關係，也對未來合作取得共識。

翁章梁表示，嘉義縣擁有濃厚的棒球文化基底，與樂天桃猿合作有助於提升嘉義知名度，還能帶動相關產業的發展與繁榮。

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牧野幸輝說，希望未來能與縣府合作舉辦更多棒球賽事及相關活動，在地方推廣棒球運動。

教育處指出，過去4年樂天球團以嘉義縣立棒球場作為訓練基地，今年再續承租3個月，縣府則向中央申請經費補助、自籌經費共新台幣1億3000多萬元，用於改善縣立棒球場球員休息室、草皮更新、牛棚、遮雨篷及計分板等設施，讓嘉義縣也有機會舉辦職業賽事。（編輯：張雅淨）1140317

翁章梁
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