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新北三重重陽橋下 打造河濱「花漾水樂園」

2025/3/17 17:23（3/17 17:33 更新）
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新北市政府高灘地工程管理處17日表示，將在三重區重陽橋下淡水河畔高灘地打造「花漾水樂園」，盼結合現有兒童遊戲場，打造全新的水陸遊憩場域。（新北市高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年3月17日
新北市政府高灘地工程管理處17日表示，將在三重區重陽橋下淡水河畔高灘地打造「花漾水樂園」，盼結合現有兒童遊戲場，打造全新的水陸遊憩場域。（新北市高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年3月17日
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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市高灘處今天表示，將在三重區重陽橋下淡水河畔高灘地，打造「花漾水樂園」，完工後將成為新北河濱公園第4座水樂園，盼結合現有兒童遊戲場，打造全新的水陸遊憩場域。

高灘地工程管理處發布新聞稿，處長黃裕斌表示，考量淡水河畔已建置完善自行車道及步道系統，為活化閒置綠地空間並創造優質水岸環境，提升景觀特色，將以太陽與花朵為設計靈感打造「花漾水樂園」。

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他表示，園區親水設施面積為6000平方公尺，園內將設置花朵型、圓拱圈及圓柱型等特色噴水設施，並配有洗手洗腳區、休憩區等完善設施，讓遊客可同時享受戲水與遊戲場的雙重樂趣。

他表示，整體工程已於日前動工，預計今年第4季完工，將繼三重「海世界水樂園」、汐止「星際遊戲場水星戲水區」、新店「陽光遊戲場蝶型水道區」後，成為新北河濱第4座水樂園，也是三重地區第2座親水熱點。（編輯：李錫璋）1140317

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