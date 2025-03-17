台中哈士奇遭鐵棍虐打傷 新飼主照顧後重獲新生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中東勢區張姓男子領養1隻哈士奇，卻常拿鐵棍、拖鞋虐打，長達1年多，狗兒被救出時身形偏瘦、鼻頭有傷，現由新飼主照顧，動保人員今天探視，狗兒在主人懷裡撒嬌，重獲新生。

台中市東勢區傳出狗遭虐打棄養，台中市動保處介入了解，張姓男子去年2月向友人領養哈士奇幼犬，並未善加對待，反而常以手抓住狗的脖子拉出狗籠，並持鐵棍、拖鞋虐打，還經常以三字經對狗咆哮。哈士奇被虐待的時間，初估長達1年。

狗常被關在狗籠中，雙眼散發出無助眼神，張男虐待動物的行為，讓旁人看不下去，偷偷拍下他虐狗的影片上傳「虐待動物惡人整理」社團。網友前往東勢區張男居住處所將狗救出，當時張男人已不知去向。

原飼主因居住環境不宜養狗，才將讓張男領養狗，當得知狗兒經常受虐，心疼不已，後悔當初不應該相信張男說會好好照顧狗的承諾。

透過 Google News 追蹤中央社

動保處表示，哈士奇經送往動物醫院檢查，精神及行動狀況尚屬良好，但偏瘦且鼻部擦傷，目前已由新飼主照顧中，犬隻與新飼主互動良好，還會跟新飼主撒嬌。動保處後續將協助辦理晶片轉讓及持續家訪追蹤。

動保處指出，已依檢舉事證積極調查中，對於張男涉及虐待、傷害及棄養動物等行為，將依違反動保法予以重罰，最高可裁處新台幣22萬5000元，並將違法民眾列為飼養黑名單。（編輯：李淑華）1140317