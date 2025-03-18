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攝影師拍鹽水蜂炮獲國際獎項 作品捐武廟留存

2025/3/18 14:05（3/18 14:37 更新）
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攝影師張宏誼（左）以作品「鹽水武廟之蜂炮」獲202 4年NYPA美國紐約國際攝影獎金獎，18日將1幅裱褙作品捐贈給鹽水武廟。中央社記者楊思瑞攝 114年3月18日
攝影師張宏誼（左）以作品「鹽水武廟之蜂炮」獲202 4年NYPA美國紐約國際攝影獎金獎，18日將1幅裱褙作品捐贈給鹽水武廟。中央社記者楊思瑞攝 114年3月18日
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）熱愛拍攝廟會活動的攝影師張宏誼以作品「鹽水武廟之蜂炮」獲2024年NYPA美國紐約國際攝影獎金獎，今天將1幅裱褙作品捐贈給鹽水武廟，盼成延續歷史記憶的文史資料。

捐贈儀式上午在台南市鹽水武廟舉行，主委翁再進代表接受並回贈紀念品，民進黨立委賴惠員出席見證。

翁再進致詞表示，鹽水蜂炮有「世界三大民俗慶典」及「全球十大最佳慶典」等美譽，起源於傳統信仰的活動，每年吸引數萬名海內外遊客，透過張宏誼的鏡頭，讓壯麗蜂炮場景登上國際舞台，獲得世界肯定，彰顯台灣宗教文化獨特魅力與藝術價值。

在光學公司擔任攝影師的張宏誼表示，10多年前曾向神明許願，若能達成願望，將以攝影專長記錄傳統廟會活動作為還願，後來願望實現，持續在台灣各地拍攝廟會，鹽水蜂炮是重點民俗活動，幾乎每年都會到鹽水拍攝。

他說，攝影是個人養成許久的興趣，去年以「鹽水武廟之蜂炮」角逐美國紐約國際攝影獎（New York Photography Awards,NYPA），獲得金獎肯定，今年再以作品「家將坐炮」蟬聯，不僅是對自己，更是國際對台灣民俗文化活動的肯定。

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張宏誼指出，身為長期觀察台灣宗教信仰記錄者，鹽水蜂炮的震撼與信仰的虔誠，讓他深受感動，盼透過捐贈，讓這幅作品成為鹽水武廟文史資料，延續這份歷史記憶，讓更多人認識台灣文化瑰寶。

賴惠員表示，鹽水蜂炮是台灣人的驕傲，透過攝影作品登上國際，讓世界看見鹽水文化之美，更是值得珍惜的榮耀，未來將持續推廣並保存珍貴文化資產，讓傳統信仰與地方文化發揚光大，也感謝張宏誼的用心，長期記錄台灣民俗活動，以影像讓世界認識台灣。（編輯：郭諭儒）1140318

翁再進
鹽水蜂炮啟動 展開2天2夜神轎平安遶境
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