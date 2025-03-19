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澎湖三合一會報兵推 陳光復：嫻熟狀況做最好準備

2025/3/19 15:15
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（中央社澎湖縣19日電）澎湖縣長陳光復今天在「地區戰綜暨縣三合一會報」中表示，澎湖各參演單位平時要嫻熟各類狀況發生時的應變處置作為，以嚴謹態度做最好準備，才能因應戰時支援軍事作戰的需要。

澎湖「地區戰綜暨縣三合一會報」今天由陳光復主持，縣內各公民營事業、機構、國軍與地方等，及行政院動員會報、災害防救、戰綜會報等代表與會，會中由澎湖地區戰綜會報、動員會報、災防會報等提出工作報告並進行平轉戰的兵棋推演，同時頒發新任委員聘書及表揚績優單位。

陳光復表示，戰爭發生時，國軍全力投入前線作戰，無法調派兵力或資源應對戰爭引發的各類災害。因此，地方政府必須善用現有的人力與物資進行自救，以確保戰時仍能維持公務機關正常運作，社會秩序與民生需求不受影響。

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陳光復指出，澎湖具備重要戰略地位，若發生戰事，將威脅縣內各項民生、財產、關鍵基礎設施運作，尤其澎湖縣受到面積限制與地理上的隔絕，戰災發生時居民無法快速大量向外疏散，中央政府、鄰近縣市或國際支援亦無法快速抵達，因此需要藉由平時演練，精進全民防衛動員的安全防衛機制及指揮統合能力，強化各單位在戰爭發生時各項應變作為，達成動員準備支援軍事作戰。

今天兵棋推演有「戰時災民疏散撤離、救濟站開設及簽證具體作為」、「戰時大量傷病患處理醫療救援、急救站開設及緊急醫療區域運作」、「戰時重要民生、交通、電力、水利、通訊等經建設施遭受破壞搶救作為」及「戰時資訊安全防護及心理作戰」等，並由副縣長林皆興與參議陳韻如分別擔主推官和說明官，期使動員機制的啟動與緊急危難的應變能更加熟稔，強化編組單位緊急應變能力，及戰時支援軍事作戰及戰災搶救功能。（編輯：謝雅竹）1140319

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