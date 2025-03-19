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虎尾農博變身兒童樂園 邀親子同樂嗨翻雲林

2025/3/19 16:45（3/19 17:11 更新）
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雲林縣政府教育處19日舉辦雲林童樂嘉年華記者會，縣長張麗善（右2）表示，兒童節將至，縣府在斗六、虎尾等6鄉鎮規劃不同特色主題遊戲與闖關活動，希望親子就近同樂，留下難忘回憶。中央社記者姜宜菁攝 114年3月19日
雲林縣政府教育處19日舉辦雲林童樂嘉年華記者會，縣長張麗善（右2）表示，兒童節將至，縣府在斗六、虎尾等6鄉鎮規劃不同特色主題遊戲與闖關活動，希望親子就近同樂，留下難忘回憶。中央社記者姜宜菁攝 114年3月19日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）兒童節將至，雲林縣長張麗善今天說，縣府將在斗六、虎尾等6鄉鎮安排趣味競賽、美食市集和快閃遊行，其中虎尾農博公園會成為大型遊樂場，邀家長帶著孩子嗨翻雲林。

雲林縣教育處今天舉辦雲林童樂嘉年華記者會，由虎尾國小學生演出勁歌熱舞，為活動拉開序幕。

張麗善表示，今年兒童節禮物將114年全國運動會元素融入魔術方塊中，希望孩子們「巧手玩魔方、指尖轉創意」，近日將發送到每名幼兒園和國小孩子手上。

此外，去年廣受好評在虎尾農博公園打造的雲林兒童樂園，今年延續辦理，活動延長至7天，還加碼夜間時間，現場有雲林限定的「扭蛋城堡」，民眾只要完成任務即可獲得扭蛋。

除了3月底至4月初的農博兒童樂園活動，張麗善說，29日將在斗六、虎尾等6鄉鎮規劃不同特色主題遊戲與闖關活動，希望親子就近同樂，留下難忘回憶。

不只雲林縣政府舉辦兒童節活動，西螺鎮、麥寮鄉和虎尾鎮公所也有。

西螺鎮公所規劃「奇幻冒險之旅」活動，23日在西螺大橋西側草坪登場，現場3座氣墊設施免費暢玩，還有大橋野餐草地冒險比賽、親子手作DIY等，帶來一場驚喜連連的視覺饗宴。

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虎尾鎮長林嘉弘表示，29日下午4時在虎尾圓環停車場辦理「出發吧！虎尾童樂夢想號」活動，將停車場打造為奇幻遊樂園，現場有美食小吃、街頭藝人表演、夢幻花車遊行等。

麥寮鄉公所將於4月3日到6日在社教園區辦理兒童節系列活動，泡泡秀、扯鈴秀、氣球秀和魔術秀輪番上場，活動精彩可期。（編輯：張雅淨）1140319

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