加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藝人唱和中共 賴總統：要珍惜台灣土地曾生養他們
首頁 / 地方

114年全運會官網、社群平台上線 匯集賽事等資訊

2025/3/13 14:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣舉辦，雲林縣府說，官方網站及所屬社群平台今天上線，除發布競賽資訊、賽事轉播，可查詢雲林美食、藝文活動、觀光遊程等訊息。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣睽違20年再度舉辦全國最大型運動賽事，10月18日至23日舉辦114年全國運動會，全縣總動員籌辦各項事宜，邀請全國民眾來雲林，觀看國內最頂尖運動選手同場競技。

張麗善指出，縣府整合各項資源全力籌辦，共有35項運動競技項目，選手隊職員有1萬2000多人，各項籌備工作由6部、32組分頭進行，軟硬體設施都按部就班推動，將給大家帶來創新、完美與圓滿的運動賽事。

全運會官方網站及所屬社群平台（FB/IG/YT）今天正式啟用，將不定期更新、推播各項賽會最新消息，讓民眾掌握全國運動會籌辦過程及賽會重要資訊。

雲林縣教育處表示，全運會官方網站提供許多賽會資訊及服務，也提供相關活動LIVE直播連結，未來透過產官學合作方式，與體育署及全國大專校院運動傳播相關科系，共同攜手辦理賽事直播及典禮活動轉播等服務，期盼吸引多元族群透過網路平台關注運動賽事，即時為選手加油喝采。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，為提升民眾對賽會參與程度，將推出系列粉絲互動活動，透過社群平台，介紹在地運動選手、提供各類賽事訊息、運動主題影音資訊等服務。

教育處指出，為增加民眾與全運會連結，官網推出線上互動抽獎活動，只要完成任務，即有機會獲得11吋 iPad Air等禮物，歡迎全民一起挺選手、挺全運。（編輯：龍柏安）1140313

#教育處
#全運會
#張麗善
#雲林縣
#全國運動會
張麗善
雲林家扶助學金尚有缺口 張麗善、黃凱捐助台日合作「東離劍遊紀」 張麗善進戲院挺布袋戲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：