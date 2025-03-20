北市青年局攜手政大育人才 強化職涯輔導助創業

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市青年局今天表示，基於對青年創業精神培養與引導的共識，已與政治大學簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將在職涯輔導、海外實習等領域合作，強化學生創業實踐能力。

台北市青年局局長周羿希與政治大學校長李蔡彥昨天簽署MOU，青年局今天透過新聞稿表示，接下來將透過產官學協同合作，實現資源共享與互惠交流，強化人才培育及專業指導，提升青年在職場及創業市場的競爭優勢。

青年局說明，與政大的合作將涵蓋職場探索、海外實習、創業見習課程等面向，還會共同舉辦校園創業營隊，並導入青年局「一案到底」陪跑服務，由專業顧問協助校園創業團隊完成公司登記。

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周羿希指出，作為政大校友，能以青年局長身分回到母校簽署MOU別具意義，期待往後與政大共同幫助學生掌握職場趨勢、培養創新思維及創業所需技能，為未來職涯發展奠定更穩固的基礎，提升台北青年的國際競爭力。

李蔡彥說，大學作為進入職場前的最後一站，肩負著幫助學生探索職涯、確立方向的重任，而這個關鍵階段最重要的是創造機會，讓學生找到熱愛，進而為社會及國家貢獻所學。相信與青年局攜手合作，將能幫助學生在畢業前做好充分準備，自信迎接未來。（編輯：蕭博文）1140320