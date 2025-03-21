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4/1起遊台東週週抽好禮 最大獎近百萬油電車

2025/3/21 17:06（3/21 17:11 更新）
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為持續活絡國內旅遊市場，吸引更多遊客體驗台東之美，台東縣長饒慶鈴（圖）21日表示，縣府推出「台東一遊未盡」一系列豐富獎勵措施，自4月1日起，不論是自由行或團體遊客，只要持入住證明或住宿發票、收據等，6月底前上傳至活動官網可取得抽獎資格。中央社記者盧太城台東攝 114年3月21日
為持續活絡國內旅遊市場，吸引更多遊客體驗台東之美，台東縣長饒慶鈴（圖）21日表示，縣府推出「台東一遊未盡」一系列豐富獎勵措施，自4月1日起，不論是自由行或團體遊客，只要持入住證明或住宿發票、收據等，6月底前上傳至活動官網可取得抽獎資格。中央社記者盧太城台東攝 114年3月21日
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）旅遊淡季，台東縣政府推出促銷方案，只要持入住台東證明或住宿發票、收據，上傳指定官網將取得抽獎資格，最大獎是近百萬油電車。活動從4月1日至6月30日止。

台東縣長饒慶鈴今天下午主持「台東一遊未盡」來台東旅遊週週抽獎送好禮記者會。

饒慶鈴表示，為了持續活絡國內旅遊市場，吸引更多遊客來體驗台東之美，台東縣政府特別推出「台東一遊未盡」一系列豐富的獎勵措施，自4月1日起不論是自由行或團體旅遊遊客，只要持入住證明或住宿發票、收據，至6月30日止上傳至「台東一遊未盡」官網將取得抽獎資格。

從4月11日至7月4日每週五線上抽獎，最大獎TOYOTA COROLLA CROSS豪華油電車，還有iPhone16、台東住宿券、熱氣球自由飛票券等好禮，讓遊客玩得盡興、滿載而歸，邀請大家來台東探索不一樣的旅行方式，一起發現「台東一遊未盡」的美好時光。

饒慶鈴表示，觀光產業是台東經濟發展的重要引擎，為彰顯台東縣政府對振興國內旅遊市場的決心與行動，推出「台東一遊未盡」一系列獎勵方案，涵蓋所有來台東旅遊的遊客，不論自由行或是團體旅遊均獲得相對獎勵及多項抽獎機會，努力透過更多創新政策提升民眾的旅行體驗，推動台東整體觀光產業持續發展。

台東縣政府交通與觀光發展處長卜敏正表示，縣政府團隊為減少業者及民眾作業時間，這次活動核銷作業及相關資訊採取線上系統辦理，活動資訊將持續更新在「台東一遊未盡」活動官網，希望藉由辦理此次活動，讓更多來自各地旅客認識台東山海美景、部落文化與地方特色，也帶動住宿、餐飲、交通與購物等各項觀光經濟發展。

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卜敏正表示，縣政府團隊不僅深耕國內市場，更持續拓展海外客源，先前已於越南、泰國辦理推介會，並開拓更多國際新航線，此次「台東一遊未盡」活動就是要讓全世界看到台東的美。

交觀處表示，除了4月起週週抽大獎，7月1日至8月31 日只要在活動官網上傳在台東遊玩照片，也將在9月5日抽出6名旅客獲得AirPods 4，抽獎結果將於活動官網公布。（編輯：謝雅竹）1140321

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